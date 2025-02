Marvel quiere fichar a Jenna Ortega para un personaje clave del UCM

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

No es de extrañar que en un universo cinematográfico tan extenso y popular como el de Marvel, sean muchos los actores de primer nivel que, o bien han formado parte de él en algún momento o bien han estado cerca de hacerlo. Así, continuamente hay rumores de famosos intérpretes que podrían dar el salto al UCM, el último de ellos, concerniente a Jenna Ortega.

Según informa el 'insider' Daniel Richtman, la protagonista de Miércoles (Wednesday) estaría en el punto de mira de La Casa de las Ideas para un importante papel. Aunque anteriores rumores habían sugerido que Ortega podría dar vida a la superheroína Tigre Blanco (White Tiger) en Daredevil: Born Again, algo ya descartado, se desconoce el personaje o el proyecto para el que el estudio la podría estar teniendo en cuenta.

Cabe recalcar que, aunque la información sea cierta, todo podría quedar en agua de borrajas ya que Marvel se reúne con multitud de intérpretes y no todas las colaboraciones salen adelante. De hecho, Ortega tiene una apretada agenda que podría ser un impedimento para que se uniera al UCM en un futuro próximo.

Así, la actriz de Scream y Bitelchús Bitelchús tiene pendiente de estreno la segunda temporada de Miércoles, que llegará a Netflix en algún punto de 2025, además de la cinta de Taika Waititi Klara and the Sun, adaptación de la novela homónima de Kazuo Ishiguro.

En el horizonte de la intérprete también se encuentran un filme dirigido por Trey Edward Shults en el que compartirá pantalla con The Weeknd y Barry Keoghan y la cinta de comedia y terror producida por A24 Death of a Unicorn, que protagoniza junto a Paul Rudd.

Además de Ortega, otros artistas que, según los rumores, estarían en el punto de mira de Marvel son el protagonista de El juego del calamar, Lee Jung-jae; el actor que en la competencia de DC da vida a Batman, Robert Pattinson o la cantante Billie Eilish, cuyo tema You Should See Me in a Crown ya acompañó uno de los momentos cruciales de Agatha, ¿quién si no? y a quien el equipo de Kevin Feige querría para un "gran papel dentro del UCM".