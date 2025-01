Marvel quiere fichar al protagonista de El juego del calamar

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Lee Jung-jae saltó a lo más alto del estrellato encarnando a Seong Gi-hun en El juego del calamar, cuya temporada 2 ya está en Netflix. Nuevas informaciones apuntan a que, tras convertirse en el Maestro Jedi Sol en la serie de Star Wars The Acolyte, el actor también podría dar su salto al UCM. Los rumores sobre la posible incorporación de Jung-jae al Universo Cinematográfico de Marvel comenzaron a propagarse en 2022. Según ha comentado ahora MyTimeToShineHello en su Patreon, el actor surcoreano está negociando interpretar un papel en una de las producciones de Marvel Studios.

Hasta el momento, se desconoce a qué personaje podría encarnar Jung-jae, aunque durante mucho tiempo se especuló con que se metería en el pellejo de Martin Li, alias el Hombre Negativo, un villano de origen asiático asociado a Spider-Man.

Lee Jung-Jae (Acolyte, Squid Game) in talks for a role in the MCU.



Via: @MyTimeToShineH