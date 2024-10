Jenna Ortega y Natalie Portman negocian protagonizar The Gallerist, lo nuevo de la directora de Aves de Presa

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Jenna Ortega y Natalie Portman se encuentran en negociaciones para protagonizar The Gallerist. La directora de la película será Cathy Yan, conocida por Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), el spin-off de Escuadrón suicida.

Según informa Deadline, la cinta relatará la historia de una galerista de arte desesperada que intentará por todos los medios vender las obras de un pintor muerto en la feria de arte contemporáneo Art Basel, celebrada en la ciudad de Miami.

La película estará producida por MountainA, la compañía de Natalie Portman y Sophie Mas, que participará en el proceso junto a Jonathan King, Ash Sarohia, Tom McCarthy, Rae Baron, y Zola Elgart Glassman. Por el momento se desconocen más detalles del proyecto, como los nombres que completarán el resto del reparto o la fecha de estreno. En todo caso, el medio estadunidense señala que la intención de los responsables del proyecto es que, una vez se cierren los acuerdos con Portman y Ortega, el rodaje comience cuanto antes.

Natalie Portman ha protagonizado este año La dama del lago, un thriller en formato de miniserie para Apple TV. Actualmente está inmersa en el rodaje de Fountain of Youth, película que protagonizará junto a John Krasinski. Además la interprete, que estuvo nominada al Globo de Oro a la mejor actriz de drama por su trabajo en Secretos de un escándalo junto con Julianne Moore, también podrá voz a la protagonista femenina de The Twits, una cinta de animación que adapta la popular novela de Roald Dahl.

Por su parte, Jenna Ortega viene de protagonizar Bitelchús Bitelchús, la segunda parte de la icónica cinta dirigida por Tim Burton junto a otras estrellas como Winona Ryder o Michael Keaton.

Además, Ortega, que es una de las actrices más solicitadas del momento, se encuentra en pleno rodaje de la segunda temporada de Miércoles, cuyo lanzamiento está previsto para 2025 y tiene pendiente el estreno de tres proyectos: Klara and the Sun, cinta de ciencia ficción dirigida por Taika Waititi en la que comparte protagonismo con Amy Adams, la comedia de terror Death of a Unicorn dirigida y escrita por Alex Scharfman, y un thriller de terror aún sin título dirigido por Trey Edward Shults en el que compartirá protagonismo con The Weeknd y Barry Keoghan.