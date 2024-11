Stranger Things 5 resucitará (de nuevo) a un personaje clave

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Ya queda menos para que se estrena la quinta y última temporada de Stranger Things, que llegará a Netflix en algún punto de 2025. La entrega tiene por delante la difícil tarea de dar con un final satisfactorio para una de las series más populares de la plataforma en los últimos años. Y quizá con la idea de cerrar etapas y arcos, parece ser que la ficción recuperará a un personaje de entre los muertos.

Según señala Slash Film, resulta bastante seguro que Matthew Modine volverá a encarnar al doctor Martin Brenner, el director del Laboratorio Nacional de Hawkins y responsable de los experimentos a los que fueron sometidos Once y Uno A.K.A. Vecna. Aunque el personaje aparentemente moría al final de la primera temporada, en el ataque del Demogorgon, en la cuarta temporada reaparecía... solo para volver a morir y, al parecer, de nuevo solo en teoría.

Y es que recientemente, el actor ha subido a su cuenta de Instagram un revelador vídeo en el que aparece sentado, riéndose siniestramente, mientras le maquillan para hacerle parecer calvo y desaliñado. Unas imágenes que han ido acompañadas por significativos 'hashtags' que aluden a Stranger Things.

Modine ya había sugerido en su momento que no pensaba realmente que su personaje estuviese muerto e incluso aludió a la posibilidad de que no fuese enteramente humano. "Hay tres cosas que me resultan curiosas: ¿Cómo sobrevivió al Demogorgon? ¿Cómo sobrevivió a Uno? Y cuando Once intenta usar su poder contra el Dr. Brenner después de hacer saltar por los aires a tres guardias, él la frustra sin inmutarse y le dice: 'No pensarías que iba a ser tan fácil, ¿verdad?'. Ella no consiguió que funcionara con él. ¿Hay algo más en Brenner de lo que parece?", reflexionó en una entrevista concedida a Vulture en 2022.

En todo caso, de momento no se han revelado muchos detalles de la trama de la quinta temporada de Stranger Things, aunque se sabe que tendrá un salto temporal y que Vecna (Jamie Campbell Power) regresará. Por otro lado, recientemente Netflix desvelaba el título de los ocho capítulos de la entrega, siendo estos: Al rescate, La desaparición de..., La trampa de Turnbow, Hechicero, Plan de choque, Fuga de Camazotz, El puente y El mundo del derecho.