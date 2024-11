¿Quién desaparecerá en la temporada 5 de Stranger Things?

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix en algún punto de 2025. Para ir abriendo boca y aumentar todavía más las expectativas, la plataforma ha desvelado un teaser con los títulos de los nuevos episodios. Y uno de ellos anticipa la desaparición de un personaje.

El Stranger Things Day conmemora el día en el que, en la ficción, en 1983, el personaje de Noah Schnapp, Will Byers, se adentró por primera vez en el Mundo del Revés. El coloso del entretenimiento ha sorprendido a los fans de la ficción publicando los títulos de los episodios de su temporada final.

Pero el que realmente ha acaparado toda su atención es el 5x02, titulado Vanishing of... (La desaparición de...), difuminando el nombre del personaje al que se refiere. Sin embargo, es una clara alusión a The Vanishing of Will Byers (La desaparición de Will Byers), el emocionante primer capítulo de la temporada 1, con el que Matt y Ross Duffer pusieron en marcha los eventos de la serie.

Cuando Will desapareció, lo hizo sin dejar rastro alguno, de modo que todo Hawkins emprendió una búsqueda para encontrarlo. Más tarde, se revelaría que se había transportado hasta la aterradora dimensión del Mundo del Revés. Teniendo esto presente, es probable que, por un lado, quien desaparezca en el quinto episodio de la temporada final sea un miembro de la familia Byers.

Y, por otro, dado su título, es lógico asumir que, cuando lo haga, sea de un modo similar al de Will; es decir, siendo transportado al Mundo del Revés.

No obstante, tampoco resulta descartable que sea el joven quien termine regresando a este lugar de pesadilla, dada su conexión psíquica con él, haciéndolo más vulnerable. Además, aunque no se sabe mucho sobre la trama de la quinta temporada de Stranger Things, los Duffer revelaron que Will será "gran parte y foco" de ella.

Pero también es posible que se trate de otro querido personaje por los fans, como el de Steve Harrington, a quien encarna Joe Keery, o quizá Max; a fin de cuentas, Vecna casi acaba con ella durante su enfrentamiento al final de la temporada 4, y habría sido así de no ser por Once, quien para salvar su vida la sumió en un estado de coma profundo. En cualquier caso, de momento, toca esperar para averiguarlo.