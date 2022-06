Marvel pierde a uno de sus personajes más legendarios

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Muchos son los personajes icónicos en el mundo de las viñetas de Marvel, y no todos son superhéroes como los Vengadores o Spider-Man, los buques insignia de la Casa de las Ideas, también hay épicos guerreros de otras épocas y mundos. Y precisamente entre estos últimos, la editorial acaba de perder a uno de los más legendarios que habitan la denominada Era Hiboria.

Se trata nada más y nada menos que de Conan el Bárbaro. El mítico guerrero cimmmerio creado por Robert E. Howard en sus novelas abandonará su lugar dentro del Universo Marvel tras la conclusión de Conan Rey, la última saga del personaje con el guionista Jason Aaron junto al artista Mahmud Asrar en julio.

Así, el sexto número de la colección será el último protagonizado por el aguerrido héroe de Cinmmeria que se publicará bajo el sello de la Casa de las Ideas. Una noticia que sin duda no solo ha supuesto un duro golpe para la editorial, sino también para los fans incondicionales del héroe bárbaro.

Como los seguidores más acérrimos ya sabrán, Robert E- Howard, el padre literario de Conan, falleció en 1936, por lo que 70 años después de su muerte, toda su obra pasó a ser de dominio público. Esta es la razón por la cual, las historias del personaje pueden promulgarse en Europa sin tener la pertinente licencia de publicación.

Sin embargo, no ocurre del mismo modo en Estados Unidos puesto que allí son 95 años para las obras posteriores de Howard a 1922. De hecho, en Estados Unidos, el nombre del guerrero hiborio así como los de los otros personajes principales del creador de Conan son propiedad de Conan Properties International que tiene la licencia para Cabinet Entetaiment.

Ambas compañías son controladas por la supervisión del CEO Frederik Malmberg, el antiguo cofundador de la editorial sueca de juegos de rol, Tarot Games y máximo ejecutivo de Paradox Entetainment. Y entre las muchas licencias que poseen, se encuentran, entre muchos otros, los personajes de Bran Mak Morn, Solomon Kane y Kull, uno de los ancestros del propio Conan el Bárbaro.

Según apunta Bleeding Cool, el medio que comunicó la noticia, en primera instancia, Conan Properties Internacional podría estar interesada en publicar ellos mismos los cómics de Conan.

Razón por la cual no renovaría los derechos que le permiten a Marvel seguir haciendo uso de Conan, y el propio Malmberg ha confirmado que, ese es, de hecho, el caso. "Tuvimos una trayectoria fantástica con Marvel Cómics, pero finalmente decidieron no prorrogar su licencia más allá de este año".

Conan tiene más de 50 años publicados en los cómics. Tomamos la decisión de recoger el testigo nosotros mismos, no solo por Conan, sino por todos los personajes maravillosos y propiedades intelectuales que albergamos. Nuestro plan de publicación comenzará el próximo año, pero los detalles concretos aún no son definitivos", añadió el CEO de Conan Properties Internacional.

Sin embargo, esta decisión no tiene por qué afectar a las colecciones en curso del heroico bárbaro dentro de Marvel. Y es que el propio Malmberg espera poder alcanzar un acuerdo para que el guerrero cimerio siga apareciendo en las publicaciones de la Casa de las Ideas.

"Disfrutamos de una gran relación con Marvel y esperamos hacer crossovers y que Conan aparezca de vez en cuando en Salvajes Vengadores, pero este momento no hay nada planeado", concluyó el ejecutivo.

Esta no es la primera vez que Conan el Bárbaro deja de publicarse bajo el amparo de Marvel Cómics. Después de que la editorial publicase las diferentes colecciones del personaje desde la década de los 70 y hasta los 90, los derechos de publicación del guerrero bárbaro pasaron a manos de Dark Horse durante diez años.

No sería hasta 2019 que Marvel recuperaría los derechos de Conan y terminaría por presentarlo en un nuevo escenario: el de la Tierra-616 junto a otros héroes como los Vengadores. Un terreno que tampoco le es del todo desconocido al personaje, ya que previamente protagonizó varias historias en la colección What If...? Llegando a enfrentarse a Lobezno, y luchar cuerpo a cuerpo contra el Capitán América o teniendo un cara a cara con el mismísimo Thor.