Giancarlo Esposito planeó su asesinato para acabar con sus penurias económicas antes de Breaking Bad

Giancarlo Esposito, que ha encarnado a villanos en The Mandalorian, The Boys o la más reciente The Gentlemen, saltó a la fama como uno de los más carismáticos antagonistas de Breaking Bad, una serie que ha definido como su particular "luz al final del túnel". Y es que, antes de interpretar a Gus Fringe, el actor estaba tan apurado económicamente que incluso llegó a pensar en contratar a alguien para que lo asesinara y permitir así para que sus hijos pudiesen cobrar el seguro de vida.

En 2008, un año antes de dar vida a Gus Fringe, Esposito estaba en total bancarrota. Y cuando en un episodio reciente del show Jim & Sam le preguntaron al intérprete cómo lidió con la situación, reveló que pensó en planear su propia muerte.

"En mi cabeza la única salida fue: 'Oye, ¿te dan un seguro de vida si alguien se suicida? ¿Consiguen el pan?' Mi mujer no tenía ni idea de por qué preguntaba estas cosas. Empecé a maquinar. Si conseguía que alguien me matara, muerte accidental, [mis hijos] cobrarían el seguro. Tenía cuatro hijos. Quería que tuvieran una vida. Fue un momento difícil", confesó el actor.

No obstante, Esposito llegó a la conclusión de que su muerte no era la solución, ya que no estaría allí para sus hijos. "Empecé a pensar que eso no era viable porque el dolor que les causaría sería de por vida", explica. Al final, "la luz al final del túnel fue Breaking Bad".

La llegada de Esposito a Breaking Bad, tuvo lugar durante la temporada 2, en 2009. Y aunque su arco argumental se cerraba en la cuarta temporada de la serie, el actor volvió a interpretar al metódico capo en el spin-off Better Call Saul.

Por otro lado, el intérprete demostró hace poco su interés en retomar al personaje en una serie centrada en su pasado y ascenso criminal. "Si estuviese hablando con Vince Gilligan ahora mismo, le diría: El ascenso de Gus... Espera unos años, haz otra serie y después hablamos", confesó Esposito a su paso por los Premios Emmy en declaraciones a Variety.

La última ficción protagonizada por Esposito, Parish, llegó a AMC+ el pasado 1 de abril. Además el actor aparecerá en los filmes MaXXXine, Please Don't Feed the Children y Megalópolis de Francis Ford Coppola.