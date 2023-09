James Gunn quiere fichar a un gran villano de Star Wars, Breaking Bad y The Boys para su Universo DC

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

James Gunn sigue fichando grandes talentos para su nuevo Universo DC. Después de interpretar a Gus Fringe en Breaking Bad, a Stan Edgar, el jefe de Vought International en The Boys, y a Moff Gideon en The Mandalorian, Giancarlo Esposito quiere dar el salto a la franquicia de Batman, Superman, Wonder Woman y compañía. El actor danés ha revelado que se encuentra en conversaciones con Gunn para asumir un papel en una de las futuras películas que se encuentra preparando el realizador.

Esposito no es ajeno precisamente al mundo de las viñetas. Ya en 2014 puso voz a Ra's al Ghul, uno de los villanos más feroces del caballero oscuro en la cinta de animación, El hijo de Batman, y a Black Spider en Batman: Asalto a Arkham, así como también fue la voz de Lex Luthor en la serie animada para adultos de Harley Quinn.

Es por eso que el siguiente paso lógico para el actor sea el de interpretar a un personaje del Universo DC en carne y hueso. Y a su paso por la Comic-Con Panamá, que tuvo lugar del 25 al 28 pasado de agosto, cuando fue abordado por un fan sobre si estaría presente en una de las producciones del Universo DC, Esposito confesó que "había estado hablando con James Gunn sobre la posibilidad de aparecer en una película". "¿Quién sabe? Podría ser algo que ocurra pronto", añadió.

Few days ago I was at an event in my country, and I got to see and meet Giancarlo. He answered lots of questions 👀 This one I recorded left me surprised (someone asked if he had a chance to appear in DC films) #dccomics #jamesgunn pic.twitter.com/GPH5ET3QrS