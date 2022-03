Benedict Cumberbatch responde a las críticas homófobas contra El poder del perro: "Agresividad, ira y frustración"

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Benedict Cumberbatch ha respondido a las duras criticas vertidas por el también actor Sam Elliot contra El poder del perro. Y la réplica del protagonista del filme, trabajo que le ha valido una nominación al Oscar, ha sido también de lo mas contundente explicando por qué es necesario que el cine historias como las de su personaje, Phil Burbank.

En declaraciones recogidas por Digital Spy, Cumberbatch señaló que "cuanto más miremos bajo el capó" de personajes como el suyo y más lleguemos a profundizar en las razones de la "masculinidad tóxica", "más fácil será lidiar con ella cuando surja en nuestros hijos".

"Me estoy esforzando para no mencionar nada sobre la extraña reacción que se produjo el otro día aquí en un podcast. Sin pretender hurgar en ello [...] realmente alguien pareció ofenderse -no lo he escuchado, por lo que sería injusto comentarlo en detalle- porque el western se retratase de esta manera", aseguró el actor en una clara alusión al "¿Dónde está el western en este western?" de Sam Elliot cuando cargó contra Cumberbatch al decir sobre él que "nunca se quitó sus putas chaparreras".

Y es que, pese a que fue comedido en su respuesta, Cumberbatch fue capaz de dar una réplica contundente a los comentarios de Elliot centrándose más en explicar las razones de un personaje como el suyo o de abordar masculinidad tóxica que refleja la historia de El poder del perro. Un filme que, además, parte como gran favorito de cara a los Oscar con 12 nominaciones.

"Estas personas aún existen en nuestro mundo. Ya sea en la puerta de nuestra casa o en la calle, en un bar, en un pub o en una zona deportiva, hay agresividad, rabia y frustración, además de una incapacidad para controlar o saber que eres tú en ese momento en el que causas daño a otra persona y, como sabemos, a todos los que te rodean", prosiguió el actor quien cree que "no tiene nada de malo analizar un personaje para profundizar en qué lo ocasiona". "Este es un caso muy específico de opresión, pero también lo es de la intolerancia a esa verdadera identidad que es la de Phil, pero que no puede desarrollar plenamente", concluyó el protagonista del filme.

Unas declaraciones que llegan después de que Sam Elliot dijera sentirse molesto por el filme de Campion del cual, en su opinión, "hay muchas alusiones a la homosexualidad", llegando a comparar a los personajes de El poder del perro con los bailarines masculinos de Chippendales. "Hicieron que parecieran esos bailarines de Nueva York que usan pajaritas y no mucho más. Así es como aparecen los cowboys en esa película. Todos corretean con chaparreras y sin camisa", criticó.

Entre las doce nominaciones con las que cuenta la película, además de la de Benedict Cumberbatch como mejor actor se encuentran también la de mejor película y la de mejor dirección. Con esta esta última candidatura Jane Campion ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en contar dos nominaciones a la mejor dirección, tras su primera candidatura en 1994, cuando optó al Oscar por la dirección de El piano.