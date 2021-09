Fans de Marvel, indignados con el Thanos de What If 1x08: "Da pena"

Fans de Marvel, indignados con el Thanos de What If 1x08: "Da pena" - MARVEL STUDIOS

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

El 1x08 de '¿Qué pasaría si...? (What If...?)' de Marvel ha sido uno de los episodios que más sensación ha causado en el fandom. La llegada del todopoderoso Ultrón y sus deseos de exterminar el multiverso han provocado un giro en la serie de animación que ha puesto patas arriba al UCM. Ahora bien, muchos fans no están del todo satisfechos con el destino que le aguarda a Thanos en este capítulo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Con Ultrón logrando su objetivo: exterminar a la raza humana y todo aquel ser con vida de la Tierra. El supervillano termina topándose con el mismísimo Thanos, el cual llega a la Tierra para la Gema de la Mente, la cual la tiene Ultrón al poseer el cuerpo de vibranium que en el UCM fue finalmente el de Visión.

Lo que nadie hubiera esperado, ni siquiera el propio Thanos, es que la estancia del Titán Loco en la Tierra fuera tan corta. Nada más llegar, Ultrón se da cuenta de su poder y lo mata con el rayo de la Gema de la Mente, partiéndolo por la mitad. Tan rápido es el ataque, que a Thanos no le da tiempo siquiera a reaccionar.

Su rápida muerte provoca que Ultrón se haga con todas las Gemas del Infinito, pulverizando el guantelete del Titán de un abrir y cerrar de ojos.

Por supuesto, el deceso del supervillano no ha dejado indiferente al fandom, que ha mostrado su desconcierto e indignación en redes sociales, especialmente por lo mucho que costó derrotarlo en 'Endgame' y dejando la pregunta de por qué Visión no lo mató de forma similar en 'Infinity War'.

Half and Half. Perfectly balanced as things should be.#WhatIf pic.twitter.com/JyrnUeHtoh — Sundaram (@S_Verma_5) September 29, 2021

Thanos on the run from Ultron in this weeks #WhatIf pic.twitter.com/wmRunCgaAl — The MCU Judge (@JudgeMcu) September 29, 2021

...started his mission to halve the population of the universe and ended up being split in two half pieces. 😂#WhatIf #WhatIfMarvel #Thanos #Ultron pic.twitter.com/bUHsnGEDEb — 丂𝕎𝐚ρη𝕚𝕃 Ꮢムʝ 𝕊𝐎ℕ𝕚 (@the_soni_20) September 29, 2021

Did he just kill Thanos that easily???

InfinityWar could have end in a happier way!?! #WhatIf #WhatIfspoilers pic.twitter.com/Qn7EX8c8Cb — Mailys (@MailysBls) September 29, 2021

hoy si what if me sorprendió con su episodio de hoy una extensión masiva y no solo de la humanidad



Y yo me pregunto: ¿Por qué visión no acabo así con Thanos en infinity war? Así se hubiera evitado que la mitad del universo desapareciera Tan fácil era matar a Thanos#WhatIf pic.twitter.com/TZzB0zpJ1P — Oliver Perez zombie (@OliverP90422468) September 29, 2021

É um absurdo eles botarem isso e não botarem uma realidade onde o homem formiga entra no cu do thanos #WhatIf #WhatIfMarvel https://t.co/ewnyPYCDuI — uncle chico (@bloquearammeut1) September 29, 2021

Thanos quedo convertido en tan poquita cosa que da pena haberlo considerado el mejor villano. #WhatIf — Mr. Hernández (@AnotherR0b) September 29, 2021