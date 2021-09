¿Por Qué Ojo De Halcón Tiene Un Brazo Robótico En What If 1X08?

¿Por Qué Ojo De Halcón Tiene Un Brazo Robótico En What If 1X08? - MARVEL

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

El penúltimo episodio de '¿Qué pasaría si...? (What If...?)' de Disney+ ha tenido una de las tramas más interesantes en referencia al multiverso y al Universo Cinematográfico Marvel. Con Ultrón haciéndose con el poder de las Gemas del Infinito, uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido el brazo biónico que luce Ojo de Halcón.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

A diferencia de anteriores capítulos de 'What If', el 1x08 ha continuado el cliffhanger dejado en el anterior episodio, en el que Thor convertía la Tierra en su discoteca particular. En este universo, después de que Ultrón se hiciera con sintezoide de vibranium (el cuerpo que en el universo de Marvel central es de Visión) derrotó a los Vengadores y desató un Apocalipsis nuclear que acabó con casi toda la población. Dos de los pocos seres humanos con vida, la Viuda Negra y Ojo de Halcón. Ambos han llegado a Rusia para hallar la manera de acabar con el poderoso androide. En medio de una pelea con robots de Ultrón, uno de estos ataca a Clint Barton, mostrándose que su brazo derecho es robótico, para sorpresa de los fans. Y es aquí donde surge la incógnita, ¿qué le ha pasado al superhéroe con arco para perder una de sus extremidades y parecerse al Soldado de Invierno?

Realmente, el episodio no explica el motivo de que Clint no tenga su brazo derecho. Sin embargo, dado que el episodio está situado tras lo ocurrido en 'La era de Ultrón', en una realidad hipotética en la que el supervillano, no sería extraño que Ojo de Halcón hubiera perdido el brazo durante el enfrentamiento contra el androide o sus centinelas.

Vale la pena destacar que durante la secuencia de 'La era de Ultrón' en la que se lucha en la base de Hydra en Sokovia, Clint recibió un corte en el torso y que fue curado por la tecnología de regeneración de Helen Cho. Quizás en esta versión, el corte se convirtiese en algo más grave como la pérdida de un brazo, algo a lo que no hubiera podido poner solución la doctora Cho.

El brazo, dado que es biónico, no hubiera sido extraño que fuese Industrias Stark la encargada de crear esta prótesis especial para el superhéroe. Desafortunadamente, no podrá verse más esta versión de Ojo de Halcón, pues decide sacrificarse para que Viuda Negra y Arnim Zola -convertido en centinela- puedan vencer a Ultrón, algo que se sabrá en el episodio final, en el que se verá si el Vigilante, con la ayuda del Doctor Strange Supremo, pueden derrotar definitivamente al supervillano.