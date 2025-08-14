Timothée Chalamet es una leyenda del ping pong en el tráiler de Marty Supreme, lo nuevo de Joshua Safdie - A24

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Marty Supreme (Sin límites), el biopic del legendario jugador de ping pong, Marty Mauser, llegará a los cines estadounidenses el próximo 25 de diciembre. Para ir calentando motores, el filme dirigido por Joshua Safdie y protagonizado por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, ha lanzado un intenso tráiler en el que un ambicioso jugador sin recursos lucha por convertirse el mejor en su deporte.

El avance, de poco más de dos minutos de duración, comienza con el primer firteo entre Mauser (Chalamet) y una estrella del cine a la que interpreta Paltrow, con la que iniciará una relación sentimental mientras está de gira. "Tengo la obligación de ir hacia un objetivo específico, y con esa obligación viene el sacrificio", explica el deportista más adelante al personaje encarnado por Odessa A'zion, revelando su ambición.

A continuación se muestra como éste escala hasta la cima del ping pong, convirtiéndose así en todo un fenómeno de masas. Sin embargo, el carácter ambicioso de Mauser entra en conflicto con los directivos de la competición. "Tú no tienes poder aquí", le dice uno de los grandes directivos ante la impotencia del jugador de ping pong, que quieres más.

Marty Supreme es la producción más cara de la historia de A24 con 70 millones de dólares (60 millones de euros) de presupuesto. Esto supone un gran cambio para la productora, que hasta ahora se encargaba de pequeñas películas, alguno incluso con un coste menor a 10 millones. Cabe destacar que el estudio tiene pendiente el estreno de otros grandes biopics, incluido el de The Smashing Machine, con Dwayne Johnson en la piel del legendario luchador de UFC Mark Kerr.

Por otro lado, según recoge Variety, el director de fotografía del filme, Darius Khondji, afirmó que Chalamet se preparó a conciencia para interpretar a Mauser. "Quería ser como un auténtico jugador [profesional] de ping pong cuando empezó a rodar", reveló Khondji acerca del intérprete, nominado al Oscar a mejor actor por A Complete Unknown.

Junto a Chalamet, Paltrow y A'zion, completan el reparto de Marty Supreme Fran Drescher como la madre de Marty, el rapero Tyler the Creator, Penn Jillette, Kevin O'Leary y Abel Ferrara entre otros. Safdie vuelve a dirigir un largometraje seis años después del estreno de Diamantes en bruto, su última película. El realizador también firma el guion junto a Ronald Bronstein y ambos forman parte de la producción ejecutiva junto a Eli Bush, Anthony Katagas y el propio Chalamet.