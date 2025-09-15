La ambición de Timothée Chalamet no tiene límites en el tráiler de Marty Supreme, su próximo biopic

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Marty Supreme (Sin límites), el biopic en el que Timothée Chalamet da vida al reconocido campeón de ping pong de los años 50 Marty Mauser, llegará a los cines el 27 de febrero de 2026. La película, dirigida por Joshua Safdie, narra el ascenso a la fama de Marty, cuya ambición, tal y como muestra el tráiler, no parece tener límites.

"Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas", le dice el protagonista al personaje de Kevin O'Leary, afirmando que el ping pong "llena estadios en otros países". Así, el personaje de Chalamet parece contar con una confianza plena en sus capacidades antes incluso de que otros se interesen en él. No obstante, su actitud no tardará en entrar en conflicto con los directivos de la competición.

La oscarizada Gwyneth Paltrow también hace acto de presencia en el avance encarnando a Kitty, una mujer adinerada y más mayor que Marty, que le permitirá acceder a un nuevo mundo de lujo, contactos y oportunidades. El tráiler muestra su primera interacción, en la que el personaje de Chalamet alardea de que su foto aparezca en los periódicos, donde le señalan como "el elegido".

Con 70 millones de dólares (60 millones de euros) de presupuesto, Marty Supreme es la producción más cara de la historia de A24. Esto marca todo un cambio de rumbo para la productora y distribuidora, que hasta ahora se encargaba de pequeñas películas, algunas incluso con un coste inferior a 10 millones. El estudio tiene pendiente el estreno de otros títulos como Eddington, protagonizada por Joaquin Phoenix y Pedro Pascal, Del cielo al infierno de Spike Lee o The Smashing Machine, el biopic en el que Dwayne Johnson dará vida al luchador de la UFC Mark Kerr.

Además, según recoge Variety, el director de fotografía del filme, Darius Khondji, afirmó que Chalamet se preparó a conciencia para su papel, pues "quería ser como un auténtico jugador [profesional] de ping pong cuando empezó a rodar". Se trata de la segunda vez que el actor protagoniza un biopic, pues ya dio vida a Bob Dylan en A Complete Unknown, actuación que le valió una nominación al Oscar a mejor actor.

Junto a Chalamet y Paltrow, completan el elenco del filme Odessa A'zion, Fran Drescher, el rapero Tyler the Creator, Penn Jillette, Kevin O'Leary y Abel Ferrara, entre otros. Safdie vuelve a dirigir un largometraje seis años después del estreno de Diamantes en bruto, su última película. El realizador también firma el guion junto a Ronald Bronstein y ambos forman parte de la producción ejecutiva junto a Eli Bush, Anthony Katagas y el propio Chalamet.