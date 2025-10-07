Eternity, la comedia romántica de A24 con Elisabeth Olsen y Miles Teller, ya tiene fecha de estreno en España

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Eternity, la nueva comedia romántica y de ciencia ficción producida por A24, llegará a los cines españoles el próximo 5 de diciembre. Protagonizada por Callum Turner (Animales fantásticos), Miles Teller (Whiplash) y Elisabeth Olsen (Doctor Strange en el multiverso de la locura) la cinta está ambientada en una realidad donde todo el mundo debe decidir quien será su pareja para toda la eternidad en el más allá.

La película fue presentada en el pasado Festival de Toronto donde tuvo una gran acogida. Eternity parte de la siguiente premisa: Joan, a la que interpreta Olsen, se enfrentará a un dilema al llegar al más allá. Debe elegir con quien compartirá su tiempo para toda la eternidad, si con Larry (Teller), su pareja en la Tierra, o luke (Turner), su primer amor.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de Eternity John Early (The Disaster Artist), Olga Merediz (En un barrio de Nueva York) y Da'Vine Joy Randolph (Los que se quedan), entre otros. Freyne dirige el filme y firma el guion junto a Pat Cunnane. La película llegará a los cines estadounidenses el 14 de noviembre.

"En un más allá donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad, Joan (Elizabeth Olsen) se enfrenta a la diabólica disyuntiva de elegir entre el hombre con el que ha compartido su vida (Miles Teller) y su primer amor (Callum Turner), que murió joven y ha estado décadas esperando a que ella llegara", reza la sinopsis oficial.

Eternity se suma así a la larga lista de estrenos de A24 de este año. La productora de cine independiente conocida por ser la encargada de aclamados filmes como Todo a la vez y en todas partes, ganadora de siete Oscar en 2023 incluyendo mejor película, mejor dirección para Dan Kwan, Daniel Scheinert y Daniels y mejor actriz para Michelle Yeoh, o A different Man, filme que le sirvió el Globo de Oro a mejor actor para Sebastian Stan en 2024.

Entre sus estrenos más recientes, se encuentra The Smaching Machine, con un Dwayne Johnson que apunta a la temporada de premios, o Del cielo al infierno, la nueva colaboración entre Spike Lee y Denzel Washington. Además, la productora tiene pendiente el estreno de Marty Supreme, el biopic de la leyenda del ping pong Marty Mauser protagonizado por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow.