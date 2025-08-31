Margot Robbie y su regreso como Harley Quinn en el nuevo DCU de James Gunn

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Margot Robbie dio vida a la excéntrica Harley Quinn en el ya extinto Snyderverse, siendo una encarnación del personaje considerablemente aplaudida y querida por los fans. Ahora, con el nuevo DCU capitaneado por James Gunn y Peter Safran recuperando algunos actores del antiguo universo, muchos se preguntan si Robbie podría volver a ponerse en la piel de la arlequina, posibilidad que la propia actriz ha abordado.

Recientemente Gunn, que ya trabajó con Robbie en El Escuadrón Suicida, señaló en declaraciones a Entertainment Weekly que, si la intérprete retomará o no su papel en su nuevo universo es algo que "se revelará más adelante". Al ser preguntada sobre este misterioso comentario, la actriz aseguró "no haber oído nada". "Supongo que lo sabré cuando todos los demás lo sepan", expresó en una entrevista concedida a Variety.

En todo caso, Robbie reiteró su amor por el personaje de DC, asegurando no poder hartarse de ella. "No te puedes cansar de Harley. La quiero profundamente. Siempre he tenido grandes esperanzas puestas en ella, como Batman, un personaje que siga vivo mucho después de que yo haya dejado de interpretarlo", explicó, señalando además una necesidad de "compartir" al personaje y ver lo que hacen con ella otras actrices.

Aunque por el momento Gunn no haya querido desvelar si Robbie tiene algún futuro en su DCU, lo cierto es que no sería del todo descabellado, teniendo en cuenta que ya ha incluido en él a algunos de sus compañeros de reparto en El Escuadrón Suicida. Tanto Viola Davis como John Cena forman parte del nuevo universo, retomando los personajes que encarnaran en la cinta de 2021, Amanda Waller y Peacemaker, respectivamente.

Robbie se encuentra actualmente promocionando Un gran viaje atrevido y maravilloso, filme dirigido por Kogonada que llegará a las salas el próximo 19 de septiembre y que la actriz protagoniza junto a Colin Farrell, quien también ha dado vida a un célebre villano de DC en otro proyecto del estudio, la serie de HBO Max El Pingüino. "Eso sería una pareja de locos", expuso la intérprete, imaginando cómo sería un proyecto que juntase a su Harley con el Oz Cobb de Farrell.