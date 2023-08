Marc Maron se burla de los hombres ofendidos con Barbie: "Son unos putos bebés inseguros"

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Barbie continúa ganado defensores día tras día. La exitosa película de Greta Gerwig ha sido un triunfo tanto para la crítica profesional como para el público general. La última personalidad pública en sumarse a las alabanzas hacia el filme ha sido el cómico Marc Maron, que también ha criticado duramente a los hombres que se ofenden al verla.

Después de salir de la película, Maron acudió a su perfil personal de TikTok para compartir su opinión sobre ella. "He visto Barbie y me ha parecido una jodida obra maestra. Y yo no digo esa palabra a la ligera, pero* ¡Jesús!", comenzó el actor de GLOW, encantado con la obra de Gerwig.

"Es sorprendente cómo consigue crear una especie de producto de entretenimiento que abarca todo el espectro. Pienso principalmente en las mujeres. Y luego simplemente lo incluye en la política progresista y el feminismo básico de una manera divertida, informativa y bien ejecutada en un contexto completamente atractivo. Es jodidamente monumental", reflexiona Maron.

Precisamente esa manera de introducir el feminismo a través de un enfoque humorístico es lo que más le gusta al cómico. Sin embargo, esa también es la gran crítica que los sectores más conservadores de la sociedad, especialmente hombres, vierten sobre Barbie.

"La comedia sobre los hombres está muy inspirada y que ciertos hombres se sientan ofendidos hasta el punto de intentar construir un argumentario sobre ella basado en su narrativa de derechas es muy vergonzoso", denuncia Maron, que no entiende que una cinta como Barbie ofenda a personas maduras.

"Quiero decir, es muy vergonzoso para ellos. Quien no pueda soportar los golpes de esa película, realmente tiene que mirarse a sí mismo y ver de qué está hecho. Qué panda de putos bebés inseguros", ironiza el cómico antes de concluir su alegato aplaudiendo la labor del reparto de Barbie. "Me han hecho sentir orgulloso en cierta forma", celebra.

Las palabras de Maron hacia los hombres ofendidos van en una línea más dura que la que lanzó Gerwig hace unas semanas en una entrevista a The New York Times, donde abogaba por la unión de todos los públicos. "Mi esperanza es que la película sea una invitación para que todos formen parte de la fiesta y dejen de lado las cosas que no necesariamente nos sirven como mujeres u hombres", comentaba la cineasta. Barbie ya está en cines y, casi dos semanas después de su estreno, continúa rompiendo récords de taquilla.