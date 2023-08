El genial look de George R.R. Martin de rosa para ver Barbie: "Mi mujer dice que es mi color"

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Las salas de cine están viviendo una excelente temporada de verano gracias, además de a Oppenheimer, a Barbie de Greta Gerwig. George R.R. Martin, creador de Juego de tronos, no se ha perdido el acontecimiento cinematográfico del año y ha mostrado la curiosa vestimenta que eligió para ver la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

En redes sociales ha comenzado a circular una imagen del escritor luciendo una boa de plumas y un lazo de color rosa. "He ido a ver a Barbie con mi querida mujer; ella dice que el rosa es mi color", declaró el autor.

Además de revelar que había ido a ver Barbie, recientemente Martin ofreció una actualización sobre la temporada 2 de La Casa del Dragón, que está rodándose en plena huelga de los sindicatos de actores y guionistas. "Una de las pocas series que sigue rodándose es La Casa del Dragón, como habréis leído. Eso es cierto. Me han dicho que la segunda temporada está a medio hacer. Todos los guiones fueron terminados meses antes de que comenzara la huelga de guionistas. No se ha escrito nada desde entonces, que yo sepa. La Casa del Dragón se filma principalmente en Londres (y un poco en Gales, España y otros lugares), razón por la cual la filmación ha continuado. Los actores son miembros del sindicato británico Equity, no de SAG-AFTRA, y aunque Equity apoya firmemente a sus colegas estadounidenses (tienen planeada una gran manifestación para mostrar ese apoyo), la ley británica les prohíbe organizar una huelga en solidaridad. Si dejan de trabajar, no tienen protección contra despidos por incumplimiento de contrato, o incluso pueden ser demandados. En cuanto a mí personalmente, mi acuerdo general con HBO se suspendió el 1 de junio", explicó en su blog.

"Y sí, sí, por supuesto, he estado trabajando en Vientos de invierno. Casi todos los días. Escribiendo, reescribiendo, editando, escribiendo un poco más. Haciendo un progreso constante. No tan rápido como a mí me gustaría, ciertamente no tan rápido como a vosotros os gustaría... Pero progreso de todos modos", dijo sobre la próxima entrega de la saga literaria Canción de hielo y fuego.