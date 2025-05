La mansión de los X-Men, arrasada por los centinelas en Vengadores: Doomsday

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a las pantallas el 18 de diciembre de 2026. Con la cinta de los Russo filmándose actualmente en el Reino Unido, llega desde el set una impactante imagen del hogar de los X-Men, la Mansión X, y su estado tras ser asaltada por los mortíferos centinelas.

Dicha imagen, compartida por UnBoxPHD en X, muestra la Mansión X, residencia de Charles Xavier, a quien volverá a interpretar en la película Patrick Stewart, y base de operaciones de los X-Men, completamente devastada.

Sin embargo, aunque esto llama poderosamente la atención, también resalta el hecho de que en ella no aparece ningún héroe, ya sea vengador o mutante.

Another leg seen on Avengers Doomsday Film Set. pic.twitter.com/f0CgqsBjGo