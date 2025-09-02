Malas noticias para la película de Tom Cruise rodada en el espacio

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

En 2020 se dio a conocer que Tom Cruise protagonizaría una película parcialmente rodada en el espacio y que contaría con Doug Liman como director. Aunque el proyecto sigue teóricamente en marcha, el cineasta no ha ofrecido ninguna novedad al respecto, señalando que tanto él como Cruise están ocupados con otras cosas por el momento.

"Acabo de terminar esto [Asteroid], así que ahora estoy procesando qué hacer a continuación y qué he aprendido", expresó Liman en declaraciones a Deadline durante el Festival de Cine de Venecia. El cineasta se encuentra promocionando su cortometraje inmersivo (XR) Asteroid, cuya trama gira en torno a un grupo de desconocidos que se embarcan en un peligroso viaje espacial.

"Preferirías que te diera respuestas más concretas, pero me estás pillando totalmente desprevenido... No sé dónde me deja eso. Sé que quiero hacer más cosas en el espacio... Me entusiasma más la idea de personajes que no pintan nada en el espacio después de hacer esto. En cierto modo, me entusiasmó después de El caso Bourne", añadió el realizador.

Liman aseguró seguir "emocionado por ir al espacio" y abordar la película con Cruise, pero también expresó su particular visión del proyecto. "Nuestro objetivo es crear algo grandioso. Mucha gente está intentando hacer cosas efectistas como: 'Oh, está en el espacio'. No me interesa hacer algo que sea solo un truco promocional. Quiero hacer una película que la gente vea dentro de cien años, cuando quizá haya cientos de películas rodadas en el espacio exterior y no haya nada especial en que se haya rodado en el espacio exterior", explicó.

El cineasta añadió que, de rodar una película en el espacio, la pregunta será qué se puede hacer en este que no se pueda en la Tierra.

Si el proyecto con Liman y Cruise finalmente sigue adelante, este sería la tercera colaboración entre el director y el actor, que ya trabajaron juntos en Al filo del mañana y Barry Seal: El traficante. Según señala CBR, Universal parece seguir comprometida con la película, cuyo presupuesto rondaría los 200 millones de dólares (con 60 millones destinados a Cruise, que ejercería de actor y productor).

Por el momento, en el horizonte de Cruise, que recientemente cerraba su etapa como Ethan Hunt con Misión imposible: Sentencia final, se encuentra un filme de Alejandro G. Iñárritu en el que dará vida al hombre más poderoso del mundo, que se embarca en una misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha provocado lo destruya todo.