Brad Pitt revela que Tom Cruise rechazó Ford v Ferrari cuando se enteró de que "no conduciría mucho"

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

F1: La película, dirigida por Joseph Kosinski ya está arrasando en cines. Así, los rumores sobre una posible secuela no han tardado en aflorar y, con ellos, la perspectiva de un reencuentro en la gran pantalla entre Brad Pitt y Tom Cruise. Algo que pudo producirse años antes, Ford v Ferrari, un proyecto que, según Pitt, Cruise abadonó al enterarse de que su personaje "no conduciría mucho en la película".

"Lo que pasó es que los dos queríamos conducir, y él quería hacer de Shelby, y yo quería hacer de Ken Miles. Y cuando Tom se dio cuenta de que Carroll Shelby no conduciría mucho en la película, no lo hizo", relató Pitt en una entrevista concedida a The National.

Hace unos días Kosinski, que ya trabajó con Cruise en Top Gun: Maverick, reveló a la revista GQ que originalmente planeaba reunir a Cruise y Pitt en su versión de Ford v Ferrari, aunque el estudio nunca aprobó su presupuesto. James Mangold terminó dirigiendo el filme con Christian Bale y Matt Damon ocupando los dos papeles protagonistas.

Ahora, ese anhelo de volver a ver juntos en pantalla a Cruise y Pitt, que solo han compartido planos en Entrevista con el vampiro, el filme de 1994 dirigido por Neil Jordan basado en la novela de Anne Rice, ha vuelto a ponerse encima de la mesa en la posible secuela de F1, que sería además un crossover con Días del trueno, el filme de carreras que Cruise protagonizó en 1990.

"Bueno, ahora mismo, sería Cole Trickle, que era el personaje [de Cruise] en Días de trueno, descubrimos que él y Sonny Hayes tienen un pasado. Fueron rivales en algún momento, quizás sus caminos se cruzaron...", explicó Kosinski al relatar cómo le gustaría que fuera esa continuación de F1: La película.

El realizador mencionó que oyó hablar de las "épicas" carreras de karts en las que Cruise y Pitt competían mientras rodaban juntos Entrevista con el vampiro. "¿Quién no pagaría por ver a esos dos enfrentándose en la pista?", expresó Kosinski.

"Yo quiero conducir otra vez, siendo egoistas", dice Pitt al referirse a esta posible secuela en la que cree que "la Fórmula 1 debería seguir siendo el centro de atención". "Debería enforcarse en Joshua Pierce (el personaje de Damson Idris) y el resto del equipo, que lucha por el campeonato. ¿Dónde encaja Sonny? No estoy seguro. Probablemente Sonny esté en las Salinas de Bonneville, batiendo récords de velocidad o algo así. Así que, todavía, no estoy seguro de qué hay más allá de eso", reflexiona Pitt.

En todo caso, si esta continuación de F1 cuenta finalmente con Cruise, habría que lograr que tanto su personaje como el de Pitt equilibraran su protagonismo... y sus ansias por estar al volante. "Así que no estoy seguro de cómo va a funcionar [en una posible secuela de 'F1'], pero lo intentaremos. Me encantaría", señala.

Tras años de rumores sobre su supuesta enemistad, ambas estrellas se reencontraron en la premiere de F1 en Londres donde posaron ante los fotógrafos con gestos de evidente complicidad. F1: La película ha recaudado en cines 166 millones de dólares desde su estreno el pasado 25 de julio.