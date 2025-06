Tom Cruise recibirá el Oscar de Honor de la Academia de Hollywood que también premia a Dolly Parton

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ya ha dado a conocer los cuatro artistas que serán reconocidos en la 16.ª edición de los Governors Awards. Y entre los premiados está Tom Cruise, el protagonista y productor de la saga Misión Imposible recibirá el Oscar Honorífico por toda su trayectoria junto a la coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción Wynn Thomas, mientras que a Dolly Parton se le otorgará el Premio Humanitario Jean Hersholt.

"Este año, los Governors Awards rendirán homenaje a cuatro individuos legendarios cuyas extraordinarias carreras y compromiso con nuestra comunidad cinematográfica siguen dejando un impacto duradero", ha expresado la presidenta de la Academia, Janet Jang, en un comunicado. "El increíble compromiso de Tom Cruise con nuestra comunidad cinematográfica, con la experiencia teatral y con la comunidad de especialistas nos ha inspirado a todos", exponía en referencia al actor.

Con más de cuatro décadas de trayectoria a las espaldas, Cruise es uno de los actores más reconocidos y taquilleros de todos los tiempos pero, a pesar de haber estado nominado en varias ocasiones a los Oscar, no se había hecho con ninguna estatuilla hasta ahora. Así, en 1990 y 1997 fue nominado a mejor actor principal por Nacido el cuatro de julio y Jerry Maguire, respectivamente; en el 2000 compitió por el galardón a mejor actor de reparto por su papel en Magnolia y en 2023, como productor, optó a la categoría de mejor película por Top Gun: Maverick.

