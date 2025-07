Tom Cruise, en un concierto de Oasis años después de que los Gallagher le llamaran "cabroncete" y mal actor

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Tom Cruise fue uno de los muchos famosos que se dejaron ver por los cinco conciertos que la banda Oasis ha ofrecido en el estadio londinense de Wembley. Pero la presencia del protagonista de Misión Imposible fue una de las más notables dado el pasado entre la estrella de Hollywood y la icónica banda de rock inglesa liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Según recuerda NME, los hermanos Gallagher se despacharon a gusto Cruise durante una escena del la película documental Lord Don't Slow Me Down, del director Baillie Walsh de 2007. El filme seguía a Oasis en la gira mundial de la banda 'Don't Believe the Truth', que tuvo lugar entre mayo de 2005 y marzo de 2006.

"Es un cabroncete, y no ha salido en una buena película en toda su carrera", dice Noel a cámara sobre Cruise. "Odio a Tom Cruise. Cabrón. A él y a Michael Owen", añade Liam en referencia al protagonista de Top Gun y Collateral y al futbolista del Liverpool.

Liam and Noel Gallagher on how they hate Tom Cruise 😂#OasisLive25 https://t.co/FRUXPkxL54 pic.twitter.com/jVpUQXtyQD — Liam Gallagher Daily (@liamgdaily) July 27, 2025

Según recuerda Variety, Cruise se habría enfrentado a Liam Gallagher años después, cuando ambos se encontraron en el mismo hotel de Berlín (Alemania) en 2009. El actor estaba en la ciudad para presentar Valkiria, mientras que Liam se preparaba para un concierto de Oasis.

Según publicaron los medios aquellos días, Cruise pasó por delante de Liam en el hotel y luego se dio la vuelta para sacar a colación las críticas de la banda hacia él. El actor, supuestamente, le recordó a Liam que también dijo en el documental que Cocktail era una buena película. Las dos estrellas, según aquellas informaciones, parecieron darse la mano antes de separarse.

Está claro que no hay mala sangre entre Cruise y Oasis, ya que el actor bailó al ritmo de la banda en Wembley. Otros famosos que acudieron a los conciertos del grupo británico fueron Dua Lipa y Callum Turner. La gira de reunión de Oasis comenzó a principios de este mes en Cardiff, Gales, y fue la primera actuación en directo de la banda en 16 años.

Tras los conciertos de Londres, Oasis se dirigirá a Edimburgo y Dublín antes de llegar a Norteamérica en agosto. La banda tocará en Toronto (Canadá), East Rutherford (Nueva Jersey), Chicago (Illinois), Los Ángeles (California) y Ciudad de México (México) antes de regresar a Londres para otras dos fechas en el estadio de Wembley en septiembre. A continuación girarán por Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil.