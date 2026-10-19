Malas noticias para la película de Star Wars de Taika Waititi

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Entre los muchos proyectos de Star Wars que están actualmente en desarrollo, uno de ellos corría a cargo de Taika Waititi, el director de cintas como Jojo Rabbit o Thor: Ragnarok. Desde el año 2020 el cineasta era uno de los elegidos para capitanear una de las nuevas películas de la franquicia galáctica pero, según ha confirmado ahora el propio Waititi, la producción se encuentra actualmente detenida.

"Siento tener que daros esta noticia, pero la verdad es que vamos a dejarla en suspenso", afirmaba Waititi en una entrevista con Inverse, añadiendo que él y el guionista Tony McNamara, que iba a ser el encargado de escribir el libreto de la cinta, estaban "trabajando juntos en otro proyecto".

Al ser preguntado por si podía dar más detalles al respecto, Waititi se dirigió a su publicista, que al parecer inquirió: "Si tienes que preguntarlo, la respuesta es no". "Bueno, ahí tienes la respuesta", convino Waititi.

"Ni siquiera sé cómo suavizarlo o expresarlo de forma más ambigua", manifestó, incidiendo en que el proyecto estaba "muy congelado" y que estaba intentando sacar adelante "otras cuatro películas". "Las glaciaciones llegan a su fin... ¿Quién sabe?", apostilló, dejando así la puerta abierta a que la producción pueda retomarse en un futuro cuando su agenda esté más liberada.

Entre los proyectos que el director tiene en su horizonte destacan Klara y el sol, filme protagonizado por Jenna Ortega y que llegará a las salas de España el próximo 30 de octubre, la comedia de aventuras James, el drama también en clave de comedia Barn 8 y The Incal, adaptación al cine del aclamado cómic de Alejandro Jodorowsky y Moebius.

LA PELÍCULA DE STAR WARS DE TAIKA WAITITI LLEVABA AÑOS EN DESARROLLO

El pasado enero, Waititi confirmó el estado de la película a Variety, explicando que estaba "intentando volver atrás y sacar un poco más partido a la diversión de las películas originales". "Hay mucho en juego y se tratan temas serios, pero también hay mucho con lo que divertirse en esas películas. Eso es lo que intentaba recuperar", continuó Waititi, apuntando que trataría de que su propuesta fuera "un poco diferente" y tuviera "personalidad propia".

En abril de 2025, la incorporación de McNamara como guionista parecía señal de que la producción avanzaba en su desarrollo, y la entonces directiva de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, aseguró hace tiempo que la película de Star Wars de Waititi "aún estaba algo viva". Una posibilidad que ahora se perfila bastante menos probable.