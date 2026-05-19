En marcha la serie de El jovencito Frankenstein con Taika Waititi y Mel Brooks - 20TH CENTURY FOX

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

En junio de 2025 se dio a conocer que FX tenía entre manos un proyecto titulado 'Very Young Frankenstein' y en septiembre de ese mismo año encargó oficialmente un episodio piloto. Ahora, la cadena ha encargado una serie.

Por el momento, es poco lo que se sabe de la ficción, más allá de que estará inspirada en la película de culto El jovencito Frankenstein y que estará protagonizada por Zach Galifianakis, Dolly Wells y Spencer House. Nikki Crawford, Kumail Nanjiani y Cary Elwes también aparecen en el episodio piloto, que fue escrito por Stefani Robinson.

Robinson ejerce de productora ejecutiva de la serie junto a Taika Waititi (que además dirige el episodio piloto) y Garrett Basch, los tres trabajaron anteriormente en otra comedia de monstruos de FX, Lo que hacemos en las sombras. También serán productores ejecutivos Mel Brooks, que coescribió y dirigió El jovencito Frankenstein, su socio, Kevin Salter, y Michael Gruskoff, que produjo la cinta original.

"Very Young Frankenstein combina la inspiración de la película, tan querida por los fans, con el espíritu ingenioso e irreverente que ha caracterizado a las comedias de FX a lo largo de los años, lo que la convierte en una versión totalmente original de la historia clásica", afirmó Nick Grad, presidente de FX Entertainment, según recoge Variety. "En manos de los veteranos de FX Stefani, Taika y Garrett, junto al icónico Mel Brooks, sabemos que los fans se lo pasarán tan bien viendo esta serie como nosotros haciéndola", añadió.

¿DE QUÉ IBA EL JOVENCITO FRANKENSTEIN DE MEL BROOKS?

Estrenada en 1974, El jovencito Frankenstein tuvo un gran éxito tanto entre el público como entre la crítica, convirtiéndose en una película de culto y siendo considerada a menudo como una de las cintas estadounidenses más divertidas de la historia. Dirigida por Brooks, que también escribió el guion junto a Gene Wilder, la película sigue a Frederick Frankenstein, que trata de escapar del legado de su abuelo, pero acaba siguiendo sus pasos al heredar una finca en Transilvania y comenzar a crear su propio monstruo.

El reparto del filme estuvo encabezado por Wilder como Frankenstein y contó con Marty Feldman, Cloris Leachman, Teri Garr, Peter Boyle, Madeline Kahn y Kenneth Mars, además de con una breve aparición de Gene Hackman.