La hermana de Jenna Ortega responde a las críticas al aspecto físico de la actriz tras ser "juzgada y discriminada"

La hermana de Jenna Ortega responde a las críticas al aspecto físico de la actriz: "Juzgada y discriminada" - CONTACTO

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Hace apenas unos días, comenzaron a aflorar comentarios en redes sociales sobre el aspecto físico de Jenna Ortega tras publicarse una entrevista en vídeo con el medio Esquire. Su hermana, Aliyah Ortega, ha reaccionado a una publicación de un fan que defendía a la actriz y pedía que su físico dejara de ser objeto de discusión en internet.

Este martes 11 de agosto, el medio Esquire publicaba en YouTube una entrevista con la protagonista de Miércoles. El vídeo atrajo comentarios de distinta índole, que iban desde la preocupación por su salud hasta las críticas.

Los juicios de valor sobre su físico se extendieron también a otras redes sociales como X, siendo su delgadez el principal foco de la conversación.

Ante este aluvión de críticas y juicios de valor, un fan de la intérprete ha publicado un extenso texto en Instagram en el que reiteraba que "no le debe explicaciones a nadie" y que no debería ser "juzgada, discriminada ni sometida a especulaciones innecesarias".

"No sabemos por lo que pueda estar pasando, y no deberíamos dar nada por sentado basándonos en las apariencias o en unos pocos comentarios de una entrevista. A veces, lo más respetuoso que podemos hacer es simplemente respetar la privacidad de alguien, apoyarle y dejarle en paz", rezaba el texto.

La hermana de Ortega comentó varios signos de exclamación en la publicación. Una respuesta que podría interpretarse como que está de acuerdo con sus palabras.

JENNA ORTEGA NO ES LA ÚNICA EN RECIBIR COMENTARIOS Y CRÍTICAS POR SU ASPECTO FÍSICO

Hace poco más de una semana, Ariana Grande recibía un aluvión de comentarios haciendo notar su delgadez en el videoclip de su canción petal. Un día después, se emitía un comunicado anunciando la retirada temporal de Grande de los escenarios. Una decisión que viene tras más de un año en el que el aspecto físico de la artista ha sido objeto de un "escrutinio público constante", según rezaba el comunicado.

ariana grande shares a message to her fans in chicago tonight:



“the announcement that was made yesterday was not a reactive or impulsive thing (…) i heard that my fans were worried that negativity was ruining things for me, but i just want to say that could not be more the fuck… pic.twitter.com/v9NQe6wyO0 — Ariana Grande Today ꕤ (@ArianaToday) August 4, 2026

Poco después, la cantante se pronunciaba al respecto en uno de sus conciertos, asegurando que esta decisión no había sido "algo impulsivo" e incidiendo en la necesidad de "poner límites".