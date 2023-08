Malas noticias para la nueva película de El Señor de los Anillos

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Warner Bros. ha movido ficha a raíz de la huelga de actores en lo referido a su calendario de estrenos. El estudio ha retrasado algunas de sus películas más esperadas, puesto que, por el momento, no pueden promocionarlas con su reparto. Algo que ha afectado a la nueva producción de El Señor de los Anillos.

La compañía ha decidido posponer el estreno de Dune Parte 2, que estaba previsto para noviembre de este mismo año. Ese movimiento ha provocado una reacción en cadena en el resto del calendario de Warner. La película dirigida por Denis Villeneuve se estrena ahora el 15 de marzo de 2024.

En esa fecha estaba programada en cines Godzilla x Kong: The New Empire, la cual ahora pasa al 12 de abril. Ese era el día de la nueva película de animación de El Señor de los Anillos, titulada Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Por ello, Warner ha retrasado el proyecto hasta el 13 de diciembre de 2024, más de medio año.

Una mala noticia para los fans de la franquicia de J.R.R. Tolkien, que deberán esperar más de lo previsto para regresar a la Tierra Media en la gran pantalla. Lord of the Rings: The War of the Rohirrim estará ambientada 183 años antes de los acontecimientos de El Señor de los Anillos: Las Dos Torres.

La historia narrará la vida del legendario rey de Rohan, Helm Hammerhand, el cual deberá enfrentarse a todo un ejército de dunlendinos. Al rechazar la invasión, el lugar pasó a llamarse el Abismo de Helm, enclave fundamental en la segunda parte de la trilogía de Peter Jackson.

La película estará dirigida por el japonés Kenji Kamiyama, que ha trabajado en animación en franquicias como Ghost in the Shell, Blade Runner o Star Wars. El reparto de la cinta lo componen nombres como Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto y Luke Pasqualino, entre otros.