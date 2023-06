La nueva película de El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim está "en la línea de la trilogía original"

MADRID 17 (CulturaOcio)

Si hay algo que los fans de la Tierra Media aguarden aún más que la temporada 2 de Los Anillos de Poder, que se encuentra en pleno rodaje, es la nueva película de animación de El Señor de los Anillos que llevara por título La Guerra de los Rohirrim. Y mientras aguardan a que la cinta dirigida por Kenji Kamiyama se estrene el 12 de abril de 2024, ya han salido a la luz las primeras reacciones al largometraje, señalando que "es algo muy importante".

Ambientada 250 años antes de El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim se centrará en la historia no contada del abismo de Helm, la fortaleza en la que se libra la gran batalla que se relata en Las dos torres, y cómo se alzó su mítica leyenda. El filme, también explorará las aventuras de Helm Hammerhand, el rey de Rohan.

Durante el marco del Festival Internacional de Cine de Annecy, los asistentes pudieron disfrutar de un breve adelanto de La Guerra de los Rohirrin. Y aunque las imágenes que se mostraron como confirmó el productor del evento, Jason DeMarco, se encontraban en su fase más temprana de desarrollo, sirvió para que los seguidores de la obra de Tokien y miembros de la prensa especializada, pudiesen hacerse una idea de lo que les espera en esta cinta de animación.

Es más, después de ver el avance de este largometraje producido por New Line Cinema junto a Warner Bros. Animation, las primeras reacciones por parte de los fans han sido especialmente positivas.

Ya el realizador de cortometrajes en Nuzui Ryan Grobins que se encargó también de los efectos especiales (VFX) de Juego de Tronos, señaló que La Guerra de los Rohirrim era uno de sus eventos más esperados del festival de Annecy. Y como fan declarado de la obra de Tolkien, aseguró que "esto es algo muy importante".

Standing in line for one of my most anticipated events @annecyfestival this year, The Lord of the Rings: War of the Rohirrim! As a huge Tolkien fan (owning most books as first editions/first impressions, this is a big deal! #LotR #WaroftheRohirrim pic.twitter.com/g8GWG3s1qg

"#LordOfTheRings War of the Rohirrim ya se encuentra en entre lo más alto de mis películas más esperadas para 2024. El metraje (muy corto e inacabado) mostrado en #Annecy2023 tiene una pinta fantástica. Va al 100% en la línea de la trilogía original, a la vez que es muy anime. No puedo esperar", reza el tuit de Rafael Motamayor del medio Slashfilm.

