Johnny Depp estalla (con retardo) por su despido de Animales Fantásticos: "Que os jodan"

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Johnny Depp encarnó a Gellert Grindelwald en las dos primeras entregas de Animales fantásticos. No obstante, el mediático juicio contra su exmujer Amber Heard, con acusaciones cruzadas de malos tratos y difamación, llevó a que el actor fuera reemplazado por Mads Mikkelsen en la tercera película de la franquicia. Ahora, Depp ha relatado cómo vivió ese despido por parte de Warner Bros.

"Escucha, han dicho todo tipo de cosas sobre mí en todo el mundo, y no me molesta. No me presento a las elecciones", manifestó el actor en una entrevista concedida a The Telegraph. El intérprete relató que fue reemplazado por Mikkelsen tras haber rodado tan solo una escena de la precuela de Harry Potter, Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

"Se paró literalmente en un milisegundo, mientras estaba haciendo la película. Dijeron: 'Nos gustaría que dimitieras'. Pero lo que pensé yo realmente era que querían que me retirara", afirmó Depp. Cuando le preguntaron cuál fue su respuesta ante el despido, Depp dijo: "Que os jodan. Hay demasiados como yo a los que matar. Si creéis que podéis hacerme más daño del que ya me han hecho, estáis profundamente equivocados".

En comparación con las dos entregas anteriores de la saga, Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore fue la menos exitosa en taquilla, con 407 millones de dólares recaudados a nivel global. Por su parte, las dos primeras películas de la saga recaudaron, respectivamente, 811 y 648 millones de dólares.

Mikkelsen admitió en su momento que sustituir a Depp fue "muy intimidante". "Obviamente, bueno, ahora el rumbo de las cosas ha cambiado -ha ganado la demanda, el juicio- así que veremos si vuelve. Puede que lo haga" , expresó el intérprete.

Mikkelsen afirmó ser "un gran fan" de Depp y señaló que haber intentado "copiarlo" en su papel como Gellert Grindelwald habría sido "un suicidio creativo". "Así que tuvimos que inventar algo distinto, algo que fuera mío, y construir un puente entre él y yo. Así que, sí, fue intimidante", rememoró el actor, que calificó a los fans de Depp como "muy, muy dulces" al tiempo que "muy testarudos". "No interactuaba demasiado con ellos, pero podía entender por qué tenían el corazón roto", expresó.

La última película de Depp en ver la luz en cines fue Jeanne du Barry, donde dio vida al monarca francés Luis XV. Tiene pendiente de estreno Day Drinker, su nueva película junto a Penélope Cruz, que se rodó en Tenerife, y encarnará a Satán en The Carnival at the End of Days, lo nuevo de Terry Gilliam donde compartirá planos con Jason Momoa, Adam Driver o Jeff Bridges.

Además, según los últimos rumores, Depp podría retomar su rol como el icónico capitán Jack Sparrow en la próxima entrega de Piratas del Caribe, según informó el insider MyTimeToShineHello.