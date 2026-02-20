Es una locura: Soderbergh atiza a Disney por cancelar su Star Wars de Ben Solo tras dos años y medio trabajando gratis

Es una locura: Soderbergh atiza a Disney por cancelar su Star Wars de Ben Solo (Kylo Ren) tras dos años y medio trabajando gratis - LUCASFILM

Adam Driver, que interpretó a Kylo Ren / Ben Solo en la última trilogía de Star Wars, reveló en octubre de 2025 que quiso traer de entre los muertos a su personaje con una secuela que Steven Soderbergh (Traffic, Ocean's Eleven) escribió durante casi tres años. Pese al interés de Lucasfilm, que "les encantó la idea", Disney rechazó la propuesta porque "no veían como Ben Solo podía estar vivo", una razón sobre la que Soderbergh se ha mostrado "muy decepcionado".

"No fue ninguna sorpresa que [Kathleen Kennedy] estuviera frustrada", revela Soderbergh en una entrevista con BK Mag, donde le preguntan sobre las declaraciones de la expresidenta de Lucasfilm, que tras dejar la presidencia aseguró que el guion de The Hunt for Ben Solo "era simplemente genial". Pero el director de Erin Brockovich señala que Kennedy no fue la única desencantada, sino que "todos estábamos frustrados, fueron dos años y medio de trabajo gratis para mí, para Adam y para [la guionista] Rebecca Blunt".

Soderbergh también desvela que "cuando Adam y yo hablamos de que lo contara públicamente, le dije 'mira, no editorialices ni especules sobre el porqué. Limítate a decir lo que pasó porque es lo único que sabemos'". Tal y como ya indicó Driver, el realizador estadounidense confirma que "la razón que nos dieron fue 'no creemos que Ben Solo pueda estar vivo'. Y eso fue todo lo que nos dijeron, así que no hay nada que hacer salvo seguir adelante".

"Yo ya había hecho la película en mi cabeza y me dio pena que nadie más fuera a poder verla", admite Soderbergh, que cuenta que el proyecto ni siquiera llegó a tratar cuestiones como el presupuesto, algo que, a su juicio, vuelve incomprensible la decisión. "Pensé que la conversación iba a ser estrictamente práctica, que iban a decir '¿cuánto va a costar esto?'. Y yo tenía una muy buena respuesta para eso, pero ni siquiera se llegó a ese punto. Es una locura, estamos todos muy decepcionados".

Desde que Adam Driver desveló que Disney descartó la película centrada en Ben Solo, cuyo libreto definió como "uno de los guiones más increíbles" en los que había participado, parte del fandom de Star Wars ha impulsado una campaña de presión en redes sociales mediante hashtags, mensajes coordinados y llamamientos directos a Disney para reconsiderar la decisión. La movilización incluso llegó al espacio aéreo cuando los seguidores del personaje contrataron una avioneta para sobrevolar los estudios de Walt Disney en Burbank con una pancarta que rezaba "Salvad #TheHuntForBenSolo".

Ben Solo murió al final de Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker, un desenlace que, en principio, justificaría que no se impulsara una continuación protagonizada por Kylo Ren. No obstante, buena parte del fandom galáctico considera endeble el razonamiento en el marco de una saga que ha encontrado vías narrativas para revivir personajes como Palpatine o Darth Maul.

En paralelo, el 22 de mayo llega a los cines The Mandalorian y Grogu, el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, título entrenado en 2019. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Dave Filoni y Kathleen Kennedy en la producción, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.