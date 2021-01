Zack Snyder no dirigirá más películas de DC tras su Liga de la Justicia

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

La versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder es uno de los proyectos más esperados de 2021 por los fans de los superhéroes. Cuatro horas de metraje dividido en cuatro entregas que se estrenarán en HBO Max en 2021. Y después de eso... nada. Porque el director ha asegurado que no tiene planes para una secuela de Justice League ni para retomar su arco narrativo con los personajes de DC, el conocido como 'Snyderverse'.

Snyder participó en el último programa de YouTube ComicBook Debate para hablar de todo el movimiento fan que ha hecho posible su versión de Liga de la Justicia. Pero cuando se le preguntó sobre su plan inicial de desarrollar cinco películas para el Universo DC, el cineasta aseguró que eso ya quedó atrás y ahora está enfocado en proyectos más nuevos y frescos.

"Mira, nunca pensé que estaría aquí haciendo esto. Nunca pensé que estaría terminando Liga de la Justicia", agradeció Snyder. "Pero la verdad es, y esto se ha explicado abiertamente, que es una película antigua. No tengo ningún problema. Es una película de hace años en la que estoy trabajando", apuntó.

El director continúa explicando que desde entonces "el universo DC se ha dividido y ha seguido avanzando, y eso está bien", en referencia a las aventuras en solitario de personajes como Aquaman o Wonder Woman.

"En cuanto a mi visión de los personajes, y al viaje que quería que hicieran, es bien sabido que planee más películas. Cinco películas o así, pero estoy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer", añadió descartando Liga de la Justicia 2 en sus planes de futuro.

Sin embargo, aunque una segunda entrega protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot y compañía parece poco probable en este momento, el cineasta no cierra la puerta a un regreso en un futuro. "¿Continuaría? No tengo ningún plan. Pero como dije, jamás pensé que estaría aquí. Así que, ¿quién sabe?", sentenció Snyder.

Por otro lado, al preguntarle sobre si su versión del universo DC podría continuar en un futuro, Snyder no lo descarta, pero le gustaría explorar otros formatos, en concreto la narrativa en papel y en viñetas. "He hablado con Jim Lee sobre hacer un libro o un cómic en un futuro", aseguró. "Pero no hemos cerrado nada. Sería interesante para el fandom. Me encantaría hacer un cómic", añadió entre risas.

Liga de la Justicia de Zack Snyder tiene previsto su lanzamiento en HBO Max en marzo de 2021.