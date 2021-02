Imágen inédita del Batman Knightmare de Ben Affleck en Liga de la Justicia de Zack Snyder

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

El estreno de Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO está cada vez más cerca. Y para incrementar aún más la expectación entre los fans, el cineasta ha estado compartiendo algunas imágenes nunca vistas en la versión de 2017. Tras el Joker de Jared Leto, ahora le toca el turno al Batman de Ben Affleck, que vuelve a lucir su traje de la secuencia Knightmare.

En anteriores entrevistas, Snyder ya ha explicado que el Joker y Batman se cruzarán de alguna forma en su versión de 4 horas de Liga de la Justicia. El tráiler del Snyder's Cut ya hizo una pequeña referencia al Payaso Príncipe del Crímen en la secuencia Kinghtmare, la que muestra las consecuencias del apocalipsis de Darkseid. Y la última foto demuestra que el Caballero Oscuro está preparado para lo que venga.

En la instantánea compartida por el director en su cuenta de Vero, aparece Ben Affleck de espaldas, encapuchado con la máscara de Batman y la larga gabardina que ya se ha convertido en icónica para el personaje.

De hecho, para filmar los reshoots necesarios para completar Liga de la Justicia, no ha sido fácil conseguir los atuendos originales de los personajes. Tal y como explicó el director en una entrevista con Beyond the Trailer "algunos disfraces han estado archivados bastante tiempo... Estaban por todas partes, en museos y sitios así, y tuvimos que sacarlos de ahí. Una de las capuchas (de Batman) se partió por la mitad al ponérsela", bromeó.

Porque han pasado casi cuatro años desde que Liga de la Justicia llegó a los cines, recibiendo duras críticas en gran parte por el trabajo de Joss Whedon completando el filme. Pero gracias al apoyo de los fans, ahora la versión de Snyder es una realidad, y llegará a HBO el 18 de marzo de 2021.