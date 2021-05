Liga de la Justicia: Zack Snyder revela cuál es su traje de Batman favorito

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

Si algo ha demostrado Zack Snyder con su nueva versión de Liga de la Justicia es que, más allá del trabajo, él realmente ama a los personajes de DC. El cineasta se preocupó de cuidar hasta el último detalle, tanto de la historia como de la ambientación, ofreciendo a los fans una perspectiva completamente nueva de Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash y compañía. Y todo viene de un cómic en cuestión, en el que claramente se inspiró para el Caballerro Oscuro de Ben Affleck.

Durante una entrevista en la Justice Con, se le preguntó a Snyder cuál era su traje favorito de Batman de todos los tiempos. La respuesta, no fue sorprendente, ya que eligió la desgastada versión de El regreso del Caballero oscuro de Frank Miller, una de sus influencias más claras en lo referente al Hombre Murciélago tanto en Batman v Superman como en Liga de la Justicia.

"Mi traje de Batman favorito es el de El regreso del Caballero Oscuro", afirmó sin dudar el director. "Ya sabes, básicamente el Bat-traje de Frank Miller. Si tuviera que hacer esa película, haría exactamente esa versión. Hace poco vi a un tipo, que hace 'cosplay', y había recreado el traje a la perfección. No recuerdo su nombre, pero le vi y era corpulento, y pensé que podría funcionar sin problema", agregó.

En realidad, el traje del Batman de Ben Affleck tiene muchas similitudes con el diseñado por Frank Miller para su icónica historia, desde el logotipo del murciélago ancho en el pecho a los colores en tonos más grisáceos que negros. No es exactamente igual, pero se puede considerar una adaptación bastante fiel, que de hecho funciona de maravilla con el porte del actor y el agriado carácter de Batman en el DCEU.

#RESTORETHESNYDERVERSE

Durante la Justice Con, el director también habló sobre el movimiento fan que, bajo el hashtag #RestoreTheSnyderVerse pide a Warner que dé la oportunidad al cineasta de continuar con su particular visión del DCEU con secuelas de Liga de la Justicia. Esto, por el momento, parece imposible, pero Snyder agradece el apoyo incondicional de los fans.

"Sólo diré esto. Es un concepto que creo que muestra reverencia por el trabajo", agradeció. "No sé lo que resultará, sea lo que sea. Lo más probable es que nada. Pero la reverencia por el trabajo es algo que aprecio mucho y que merece todo mi respeto".

"Y por supuesto me esforzaré todo lo posible por ayudar (a la campaña). Si alguien me dice, sea quien sea, que realmente le encantó la película y quiere que haga otra, no seré yo quien le diga 'olvídalo', porque sería de mala educación", agregó Snyder orgulloso.