Liam Neeson dice que la muerte de Qui-Gon en Star Wars La amenaza fantasma fue "sosa"

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Liam Neeson, el actor que dio vida a Qui-Gon Jinn en Star Wars, no está satisfecho con el desenlace de la batalla final entre su personaje y Darth Maul en La amenaza fantasma. Ahora, más de un cuarto de siglo después, el actor revela que la muerte del caballero Jedi al que encarnó en el Episodio I le supo a poco por lo fácilmente que cae ante el engaño del Sith.

"Creo que mi muerte fue un poco sosa. Se supone que soy un maestro Jedi, pero mi personaje cayó en algo como: 'Eh, ¡voy a atacarte a la cara! No, en realidad no, voy a por tu estómago'. 'Ah, ¡me has engañado!' Venga, por favor, eso no es de Maestro Jedi", señala Neeson en una entrevista concedida a la revista GQ en la que, 26 años después, rememoró el momento en el que Maul desestabiliza a su rival con un golpe en el rostro para luego asestar una estocada letal.

Pero a pesar de su descontento con la muerte de Qui-Gon, en esta misma entrevista el actor matiza que la experiencia del rodaje de la saga creada por George Lucas "aún así fue fantástica".

Aunque de forma breve, Liam Neeson retomó de nuevo su papel dos décadas después del Episodio I para una secuencia del capítulo final de la serie Obi-Wan Kenobi. En ella, Qui-Gon aparece como fantasma de la Fuerza ante el que una vez fue su Padawan. "Me gustó bastante. Fue solo un diálogo, pero fue bonito estar con Ewan después de 18 o 20 años", comenta Neeson sobre el fugaz regreso, que aseguraba que su Jedi compartiría sus conocimientos sobre la Fuerza Viva con Obi-Wan.

Las declaraciones de Neeson sobre la muerte de su personaje y sobre su reencuentro con McGregor recuerdan la idea descartada de George Lucas para La amenaza fantasma que pretendía dar más profundidad a la relación entre ambos Jedi.

"Durante un tiempo, el Jedi mayor se llamaba Obi-Wan y el joven, Qui-Gon. En esa versión, cuando Obi-Wan muere y Qui-Gon derrota a Darth Maul, el aprendiz no solo asume la misión de su maestro, sino que también adopta su nombre. Qui-Gon se convierte en Obi-Wan", desveló el año pasado Iain McCaig, artista conceptual de las precuelas, para StarWars.com.