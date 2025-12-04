Primera imagen de Galactus sin casco en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Primera imagen se Galactus sin casco en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos - MARVEL STUDIOS

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

El 25 de julio llegó a los cines Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, película que enfrentó al emblemático equipo formado por Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm contra Galactus, el colosal devorador de mundos. El villano aparece durante todo el metraje con su característico casco de los cómics, pero nuevos artes conceptuales oficiales revelan su aspecto con el rostro al descubierto sin dicha pieza.

Recogidas en X por un usuario identificado como TheBarzul, las imágenes proceden del libro The Fantastic Four: First Steps - The Art of the Movie, una edición oficial de Marvel Studios que reúne, entre otras cosas, diseños alternativos descartados durante el desarrollo del largometraje. En estas ilustraciones se aprecia con mayor detalle el rostro de Ralph Ineson, actor que encarna a la entidad cósmica en el filme.

Ralph Ineson dans le rôle de Galactus

Les effets pratiques sont extraordinaires pic.twitter.com/LTAgeUPCWv — TheBarzul (@TheBarzul) December 4, 2025

Para hacerse una idea de cómo habría quedado en pantalla el cambio de imagen, ya se difundieron fotografías del rodaje de Los 4 Fantásticos en las que Ineson aparece caracterizado al completo a falta del yelmo:

Matt Shakman et Ralph Ineson dans le tenue practical de Galactus sur le tournage de ‘ THE FANTASTIC FOUR : FIRST STEPS’. pic.twitter.com/AYjtz5GwFK — Fantastic Four FR (@F4NewsFr) November 21, 2025

La decisión de mantener a Galactus con su casco va acorde a su representación en los cómics, donde se le suele dibujar con él y con su armadura, elementos inseparables de la imagen del personaje desde que se creó en 1966. A lo largo de las décadas ha habido algunas excepciones, pero normalmente en momentos muy concretos como visiones, estados de debilidad extrema, transformaciones o encarnaciones alternativas en realidades paralelas.

Aunque Los 4 Fantásticos: Primeros pasos debutó con fuerza en la taquilla mundial con 218 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana, su rendimiento posterior fue más irregular de lo esperado para una superproducción de este tamaño. El total de 521,9 millones la coloca por encima de anteriores adaptaciones cinematográficas de Los 4 Fantásticos, pero por debajo del listón comercial tradicional de Marvel para sus héroes principales. Aun así, la recepción de la crítica fue notablemente mejor a la de otros títulos del estudio en los últimos años.

Además, la escena post-créditos, donde el Doctor Doom de Robert Downey Jr. le hace una visita a Franklin, es clave para Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Diferentes rumores apuntan que el interés del antagonista por el hijo de Reed y Sue es uno de los motores de la historia del proyecto dirigido por los hermanos Russo, que contará con el regreso de Pedro Pascal como Reed Richard / Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Cosa.