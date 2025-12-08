Simu Liu denuncia la falta de representación asiática en Hollywood: "Es jodidamente espantoso"

Archivo - Simu Liu denuncia la falta de representación asiática en el cine de Hollywood: "Es jodidamente espantoso" - LEV RADIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 8 Dic. (CulturaOcio) -

Simu Liu, protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, ha denunciado el "jodidamente espantoso" retroceso en relación a la presencia de actores asiáticos en el cine de Hollywood. El intérprete ha criticado esta desigualdad estructural en la industria cinematográfica, manifestando que es "horrible" enfrentarse a dicha situación a diario.

"Incluid a actores asiáticos en literalmente cualquier cosa ahora mismo", ha escrito el intérprete en Threads de Instagram, alertando de que el retroceso en cuanto a la presencia de actores asiáticos en pantalla "es jodidamente espantoso". El actor de Barbie o Sin oxígeno publicaba este mensaje en respuesta a una internauta que compartía fragmentos de entrevistas en las que actores asiáticos hablaban acerca de la falta de oportunidades en Hollywood.

"Los estudios piensan que somos 'un riesgo'", continuaba Liu, afirmando que películas como Todo a la vez en todas partes, Vidas pasadas, Minari o Crazy Rich Asians habían sido "éxitos financieros". "Ningún actor asiático ha hecho perder a un estudio ni siquiera cerca de 100 millones de dólares, pero un tipo blanco podría hacer perder 200 millones EN DOS OCASIONES y seguir siendo el protagonista de la próxima superproducción. Estamos luchando contra un sistema profundamente prejuicioso. Y la mayoría de los días es HORRIBLE", sentenciaba.

El post al que respondía Liu incluía tres capturas de pantalla en las que aparecían citas atribuidas a distintos actores asiáticos hablando de sus dificultades en Hollywood. Manny Jacinto (The Good Place) afirmaba que solo le ofrecían papeles para hacer de "padre", John Cho (American Pie) aseguraba que no le habían ofrecido demasiadas oportunidades para actuar en comedias románticas y Daniel Dae Kim (Perdidos), iba más allá incluso, manifestando que, en sus treinta años de carrera, nunca le habían elegido para trabajar en ninguna película de este género.

No es la primera vez que Liu critica este problema en la industria hollywoodiense. En 2023, respondió a un artículo de HuffPost que afirmaba que estaba consiguiendo la mayor parte de los papeles masculinos asiáticos en Hollywood. "Vaya manera de intentar enfrentarnos unos contra otros", respondió Liu a la publicación de Facebook, explicando que los papeles que había encarnado tras Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos no estaban escritos específicamente para actores asiáticos, sino que habían "remodelado las historias para conseguir una mayor representación en la pantalla".