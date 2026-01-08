Kristen Stewart está dispuesta a volver a la saga Crepúsculo... con una condición

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

La saga Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer, lanzó al estrellato a Robert Pattinson y Kristen Stewart. La actriz, que dio vida a Bella Swann a lo largo de cinco películas, ha confesado que dirigiría un remake de la exitosa franquicia bajo una condición.

"Me encanta lo que todos los directores hicieron con las películas", afirmó Stewart a Entertaiment Tonight. "Pero eran tan auténticos, tan extraños y un tanto inquietos, y tan presentes en aquel instante en que todavía no sabían quiénes eran, antes de que se hicieran famosos", continuó la actriz, aludiendo así a Catherine Hardwicke, quien dirigió Crepúsculo, Chris Weitz, que se encargó de Luna Nueva, David Slade de Eclipse y Bill Condon, las dos entregas de Amanecer.

"Imagina que tuviéramos un presupuesto enorme y mucho amor y apoyo", añadió Stewart. "Me entusiasmaría readaptarla, sí, claro, haré el remake. Lo haré. Me comprometo", aseguró Stewart, dejando claro que la condición para materializar una nueva adaptación de Crepúsculo como directora es el respaldo económico, el cariño y apoyo de los fans.

"Para todos los que tienen un lugar especial en su corazón para las películas de 'Crepúsculo', esto suena fantástico. ¡Eh, Hollywood, ya lo sabes! ¡Dadle luz verde de una maldita vez a esto!", sentenció la actriz y también directora del filme La cronología del agua.

Llegados a este punto, conviene recordar que, si bien Stewart saltó al estrellato hollywoodiense, Pattinson, quien interpretaba al centenario vampiro de aspecto adolescente Edward Cullen en la saga Crepúsculo, también lo hizo. No obstante, cabe recordar que él ya había interpretado a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego, la cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Daniel Radcliffe.

Por otra parte, tras Amanecer: Parte 2, Stewart dio vida a Timlin en Crímenes del futuro, filme estrenado en 2022 y dirigido por David Cronenberg, quien también trabajó con Pattinson en Cosmópolis. La actriz también protagonizó Viaje a Sils Maria en 2014, el remake de Los Ángeles de Charlie en 2019 y fue nominada al Oscar por su interpretación de una atormentada de Gales en Spencer.

Dirigida por el chileno Pablo Larraín y estrenada en 2021, la película retrata los últimos años del matrimonio de Lady Di con el príncipe Carlos de Inglaterra, centrándose especialmente en las vacaciones de Navidad de la familia real en la finca de Sandringham, en Norfolk, durante 1991, el año en que Diana decidió divorciarse de Carlos.