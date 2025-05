MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Elizabeth Olsen se unirá a Kristen Stewart y Oscar Isaac para protagonizar Flesh Of The Gods (Carne de los dioses en castellano), un thriller de vampiros ambientado en la ciudad de Los Ángeles durante la década de los 80.

Según informa Deadline, Olsen será una de las protagonistas de este filme dirigido por Panos Cosmatos, en el que Isaac y Stewart encarnarán a Raoul y Alex, un matrimonio que, cada día, abandona su lujoso rascacielos para adentrarse en el mundo nocturno de la ciudad californiana. La pareja se verá envuelta en un universo surrealista de hedonismo, intensas emociones y violencia cuando conozca a la enigmática Nameless (Sin nombre, en castellano), el personaje encarnado por Olsen, y a su grupo de fiesteros empedernidos.

Andrew Kevin Walker firma el guion de esta cinta, basado en una historia original de Cosmatos y el propio Walker, que ha trabajado con directores de la talla de David Fincher o Tim Burton escribiendo los guiones de Seven, El asesino o Sleepy Hollow, entre otros. Cosmatos dirigió el thriller de 2018 Mandy, protagonizado por Nicolas Cage, y dirigió uno de los capítulos de la miniserie de terror de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro en 2022.

Con respecto a los próximos proyectos de Olsen, Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, no forman parte, por el momento, de la agenda la actriz, nominada a los Globos de Oro en 2022 por su interpretación en la serie de Disney+ Bruja Escarlata y Visión. La intérprete volvió a obtener una nominación a este galardón en 2024 por su papel en la ficción de Max Love & Death.

Flesh of the Gods supondrá el regreso de Stewart a las cintas de vampiros después de protagonizar las cinco películas de la popular saga Crepúsculo entre 2008 y 2012. Por su parte, Isaac encabezará junto a Jacob Elordi el reparto de la adaptación de Frankenstein que Del Toro está preparando para Netflix y es el protagonista de In the Hand of Dante, lo nuevo de Julian Schnabel donde compartirá planos con Al Pacino, Jason Momoa, Gerard Butler, Gal Gadot o John Malkovich.