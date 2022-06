Cronenberg quiere una película con Kristen Stewart y Robert Pattinson: "Sería problemático"

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Crimes of the Future es la última cinta de David Cronenberg, filme que cuenta con Kristen Stewart en su elenco. El realizador ha revelado que fue Robert Pattison quien le presentó a la actriz y que, tras conocerla, pensó en la posibilidad de reunir a las estrellas de Crepúsculo en la gran pantalla.

"Fue Robert quien me presentó a Kristen. Han evolucionado maravillosamente, por separado, como actores. Han hecho películas de autor con éxito. Kristen y yo lo pasamos muy bien, y Rob y yo lo pasamos muy bien", declaró a World of Reel el cineasta, que dirigió a Pattinson en Cosmópolis y Maps to the Stars.

"Definitivamente puedo pensar en una película o una idea, sería genial tenerlos a ambos juntos. No quiero entrar en eso porque no sería mi próxima película, pero podría ser problemático, ya que los fans podrían esperar un cierto tipo de relación y eso se interpondría en la creación de nuevos personajes para ellos. Tengo la extraña sensación de que podría ser problemático, por lo que es solo una teoría por ahora", agregó Cronenberg.

Crimes of the Future, que también cuenta en su reparto con Viggo Mortensen y Léa Seydoux, aún no tiene fecha de lanzamiento en España. El próximo proyecto de Cronenberg es The Shrouds, largometraje protagonizado por Vincent Cassel.

Pattinson rodará próximamente Mickey7 a las órdenes de Bong Joon Ho y compartirá planos con Toni Collette y Mark Ruffalo. Por su parte, Stewart se embarcará en la grabación de Love Lies Bleeding, película dirigida por Rose Glass.