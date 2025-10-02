MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Kill Bill regresará a los cines pero, esta vez, de la forma en que su director Quentin Tarantino pretendía desde el principio. Así, las dos partes del filme protagonizado por Uma Thurman se estrenarán en cines el 5 de diciembre como una única cinta... y con una secuencia nunca antes vista.

Lionsgate lanzará esta versión definitiva bajo el título 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', un juego de palabras que puede traducirse como "todo el maldito asunto" o el "sangriento" asunto. Se espera que el filme, que también se proyectará en 70 mm y en 35 mm, se estrene en cines de todo el mundo, aunque aún está por ver si llegará o no a las salas de España. Además, incluirá una secuencia de animación inédita de siete minutos y medio.

"La escribí y dirigí como una única película, y me alegro de que los fans tengan la oportunidad de verla como una única película", asegura Tarantino. "La mejor manera de ver 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' es en un cine en glorioso 70 mm o 35 mm. ¡Sangre y vísceras en una gran pantalla en todo su esplendor!", manifiesta.

Kill Bill: Volumen 1 vio la luz en 2003, mientras que lo que terminó siendo su secuela se estrenó seis meses después, en 2004. Así, la primera parte terminaba con un 'cliffhanger', con Bill revelando que su hija con Beatrix estaba viva, mientras que la segunda incluía en su arranque un resumen de los acontecimientos de Kill Bill: Volumen 1. La nueva versión sustituirá este metraje de resumen por una secuencia de animación inédita de siete minutos y medio de duración, que servirá como interludio entre ambas partes.

Aunque es la primera vez que esta versión definitiva llega a los cines de forma masiva, Kill Bill sí se proyecto como una única cinta en el Festival de Cannes de 2006 y, posteriormente, en el mítico New Beverly Cinema de Los Ángeles que, desde 2007, es propiedad de Tarantino.

Que esta versión primigenia de Kill Bill viera la luz no es el único sueño del cineasta, pues ya ha hablado en más de una ocasión de su deseo de retomar la historia con una tercera entrega. Aunque en 2012 manifestó que probablemente no sucedería, en 2016 rectificó diciendo a Variety que, a pesar de no estar muy comprometido con el proyecto, no le sorprendería que La Novia "volviese antes de lo esperado".

Más adelante, en 2019, Tarantino aseguró en el pódcast Happy Sad Confused que si alguna de sus próximas películas surgiera de un proyecto anterior "sin duda sería Kill Bill Vol. 3". Además, reveló haber hablado sobre ello con Uma Thurman y adelantó detalles de la trama del filme, con Sophie Fatale entrenando a Nikki, a cuya madre asesinó Beatrix, para enfrentarse a ella y cobrarse su venganza.