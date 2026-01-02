Kill Bill, tal y como la concibió Tarantino ya tiene fecha de estreno en cines... Con escenas nunca vistas - ELÁSTICA

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

Kill Bill, el clásico contemporáneo de Quentin Tarantino, regresará a los cines tal y como el realizador la concibió originalmente, es decir, como una única película. Lo hará bajo el título de Kill Bill: The Whole Bloody Affair, un filme que se llegará a las salas españolas el próximo 10 de abril de 2026 de la mano de Elástica Films y que incluirá una secuencia de anime inédita de 7 minutos de duración.

"Uma Thurman interpreta a la Novia, dada por muerta después de que su antiguo jefe y amante, Bill, organizase una masacre durante el ensayo de su boda, disparándole en la cabeza y arrebatándole a su hija nonata. Al despertar del coma, emprende una implacable venganza contra los miembros del Escuadrón de Asesinato de las Víboras Mortales, decidida a ajustar cuentas uno a uno hasta llegar al propio Bill", relata la sinopsis del filme.

Kill Bill fue concebida, rodada y montada inicialmente como un solo largometraje. Ante su duración y ambición, el proyecto se dividió en dos partes para su estreno en 2003 y 2004. Desde entonces, el montaje completo se convirtió en una obra casi mítica, reclamada durante años por los seguidores del director. Así pues, la fusión de ambos volúmenes será proyectada en 70 mm y 35 mm en cines seleccionados y en formato digital en toda España.

Aunque es la primera vez que esta versión definitiva llega a los cines de forma masiva, Kill Bill sí se proyecto como una única cinta en el Festival de Cannes de 2006 y, posteriormente, en el mítico New Beverly Cinema de Los Ángeles que, desde 2007, es propiedad de Tarantino.