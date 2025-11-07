Uma Thurman regresa como La novia en el sangriento tráiler de Kill Bill: The Whole Bloody Affair

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versión tal y como Quentin Tarantino había concebido el filme originalmente antes de decidir dividirlo en dos partes, aterrizará en los cines el 5 de diciembre como una única película y con metraje inédito. Entretanto, Lionsgate ha lanzado un primer y sangriento tráiler que muestra el regreso de Uma Thurman como Beatrix Kiddo (a.k.a. La novia/La Mamba Negra), dejando un reguero de sangre y muerte mientras se abre paso en busca de su ansiada venganza.

"Érase una vez... alrededor del año 2003, comenzó una leyenda de sangrienta venganza", relata una voz en off al inicio del adelanto. Acto seguido, las imágenes muestran varias escenas de La novia con su katana a la espalda y otra con su icónico chándal amarillo mientras se encuentra en un bar.

Es entonces cuando entra en escena la diabólica Elle Driver (Daryl Hannah), silbando por los pasillos del hospital e instantes después el comienzo del brutal duelo a muerte entre La novia y O-Ren Ishii (Lucy Liu), además del asalto contra los 88 maníacos. "Esa fue la ronda de precalentamiento", le advierte Bill (David Carradine) a Beatrix Kiddo.

"Tú y yo tenemos asuntos pendientes", le responde ella en un desafiante duelo de miradas. "Esa mujer merece vengarse y nosotros morir", suelta sin ningún pudor Budd (Michael Madsen), el hermano de Bill, en otra secuencia.

En ese instante aparece la letal y sonriente asesina Gogo Yubari (Chiaki Kuriyama) enfrentándose al personaje de Thurman. "He matado a muchísima gente para llegar hasta aquí, y cuando llegue a mi destino... voy a matar a Bill", afirma La novia.

Esta versión de casi cuatro horas de Kill Bill, cuyo título, Whole Bloody Affair, es un juego de palabras que puede traducirse como "todo el maldito asunto" o "el sangriento asunto", contará también con un pasaje inedito de animación de siete minutos y medio. Se espera que la cinta, que también se proyectará en 70 mm y en 35 mm, se estrene en cines de todo el mundo, aunque aún está por ver si llegará o no a las salas de España.

"La escribí y dirigí como una única película, y me alegro de que los fans tengan la oportunidad de verla como una única película", aseguraba Tarantino en un comunicado. "La mejor manera de ver Kill Bill: The Whole Bloody Affair es en un cine en glorioso 70 mm o 35 mm. ¡Sangre y vísceras en una gran pantalla en todo su esplendor!", manifestó.

Kill Bill: Volumen 1 vio la luz en 2003, mientras que lo que terminó siendo su secuela se estrenó seis meses después, en 2004. Así, la primera parte terminaba con un cliffhanger, con Bill revelando que su hija con Beatrix estaba viva, mientras que la segunda incluía en su arranque un resumen de los acontecimientos de Kill Bill: Volumen 1. La nueva versión sustituirá este metraje de resumen por una secuencia de animación inédita de siete minutos y medio de duración, que servirá como interludio entre ambas partes.