Kevin Feige revela el espectacular logo oficial de Deadpool 3

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

El 26 de julio de 2024 verá la luz en cines Deadopol 3. Y con su rodaje ya finalizado, Kevin Feige, ha incrementado las expectativas al desvelar el espectacular logo de la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Marvel Studios fue uno de los grandes triunfadores en la pasada 51.ª gala de los Premios Saturn, celebrados el pasado 4 de febrero en Burbank, California. Y, de hecho, Feige recogió el galardón a mejor película de superhéroes por Guardianes de la Galaxia Vol.3, filme con el que James Gunn echaba el cierre a su trilogía y a su trayectoria dentro de la Casa de las Ideas.

Sin embargo, un detalle en particular llamó la atención de los asistentes cuando Feige subió al escenario para recibir el premio. El mandamás de Marvel acudió a la celebración con una de sus ya tradicionales gorras... que en este caso lucía un logo de Deadpool 3, la única película que el estudio estrenará en este 2024.

Esto ha hecho que las expectativas por la tercera entrega del mercenario bocazas de Marvel. Y es que, este momento, el cual fue captado por unas imágenes que ya circulan en Internet, parecen poner al descubierto el que posiblemente sea el logotipo definitivo de la cinta dirigida por Shawn Levy.

La gorra muestra en su parte central el icónico emblema de Deadpool pero con una curiosa variante. Como puede apreciarse, mientras que el lado izquierdo de la máscara pertenece a Wade Wilson, el derecho evidencia el más que reconocible antifaz amarillo de Logan cuando viste su uniforme más característico como Lobezno, al que volverá a interpretar Hugh Jackman en la película ya dentro del UCM.

Kevin Feige with a ‘DEADPOOL 3’ cap at the #SaturnAwards pic.twitter.com/ZKIN02ntHN