Kevin Feige explica por qué Marvel ha retrasado sus películas de 2022 y 2023

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel han sufrido recientemente un importante varapalo al anunciarse que prácticamente todas las películas de la compañía en 2022 y 2023 han retrasado sus fechas de estreno. Un cambio, incomprensible para muchos, sobre el que el presidente del estudio, Kevin Feige, se ha pronunciado.

Durante la premiere de Eternals, la última película de la compañía, un reportero de Variety ha preguntado al director ejecutivo de Marvel cuál era el motivo de este cambio.

"Ha sido por cambios en la producción y, como tenemos tantas fechas anunciadas, simplemente hemos podido retrasarlas en un puesto", ha señalado Feige.

"It's production shifts and changes, and because we have so many slots, we can just shift slots," Kevin Feige says of the schedule changes that altered #DoctorStrange2's release date. https://t.co/F6rov2HB1g pic.twitter.com/ZaTmTKToWk