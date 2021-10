Primeras reacciones a Eternals de Marvel: "Una puta obra maestra" "épica" y "alucinante"

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Eternals, la nueva película de Marvel, dirigida por Chloé Zhao, está a punto de llegar a los cines. Algunos miembros de la prensa especializada en Estados Unidos, que han asistido a una proyección del filme, no han podido esperar para verter en sus redes sociales las primeras y, por lo general entusiastas, opiniones respecto a la cinta.

En general, todas las voces coinciden en que se trata de un verso suelto dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Una película con una entidad narrativa y visual muy particular que se distancia de la continuidad hasta ahora establecida en la franquicia, sin contradecirla en ningún momento. Tanto es así que algunos periodistas la han calificado como "un soplo de aire fresco". Una de las opiniones más exaltadas ha llegado de parte de Tessa Smith, de Rotten Tomatoes, quien directamente la ha señalado como "una puta obra maestra".

"Si las películas de Marvel fueran un diagrama, esta estaría fuera del gráfico", ha señalado una de las críticas, mientras que otra, siguiendo esta línea, ha afirmado: "han tirado todos los moldes por la ventana".

Holy crap - Eternals is a freaking MASTERPIECE!!! Packed with adrenaline right from the start, but also filled with lots of heart & humor! So many MCU firsts!! Your mind will be BLOWN! Nods to comics but a totally unique story. Those end credits are GAME CHANGERS!! #Eternals pic.twitter.com/jKiMJukn4S — Tessa Smith - Mama's Geeky (@MamasGeeky) October 19, 2021

Marvel’s #Eternals is spectacularly weird & rich w/ a new MCU mythology that makes it feel separate from everything else. It’s honestly refreshing. There’s a bittersweetness to the film that you feel in its sunset shots - a definite Chloé Zhao touch. It is soulful & thoughtful pic.twitter.com/pIAFAyhJ4D — Erik Davis (@ErikDavis) October 19, 2021

#Eternals , wow! A lot to unpack. If Marvel movies are a Venn diagram — variations within that overlap — this movie is off the charts. Hands down the most different of any of their films. — Aaron Couch (@AaronCouch) October 19, 2021

Gran parte de esa singularidad, según han señalado algunos de los expertos, se debe a la dirección de la ganadora del Oscar por 'Nomadland', quien, como han apuntado quienes han visto ya la película, hace que la cinta tenga un aspecto "épico" y "visualmente alucinante".

#Eternals is epic in every sense of the word. It's a story that is more massive but simultaneously more down-to-earth than the MCU has ever been. The passion everyone involved had for this movie is present in every scene and it needs to be seen on the biggest screen you can find pic.twitter.com/CyyqPt9dfn — Jack McBryan (@McBDirect) October 19, 2021

Fresh off her Oscar win, Chloé Zhao doesn’t miss a step with Marvel’s #Eternals.



Eternals is one of the most visually stunning comic films we’ve seen. Zhao has a great eye for detail and we see that with her set pieces and character designs which pay homage to the comics (1/4) pic.twitter.com/v1kTln0udL — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) October 19, 2021

En lo que también hay consenso es que el filme puede resultar bastante denso, tanto por el tono como por la cantidad de información que intenta transmitir. Algo que para algunos supone algo enriquecedor, mientras que para otros supone un lastre, sobre todo en el segundo acto de la cinta.

I saw a movie tonight. #Eternals is cool as hell. Drags a bit in act 2 but I went in knowing nothing about this movie and walked out a fan. pic.twitter.com/HQGcEQ3h12 — Chris E. Haynorror Movies Rule (@ChrisHayner) October 19, 2021

#Eternals is DENSE & I felt the weight of the exposition often. Movie’s at its best when the focus is on the Eternals recreating their family - the humor of it & the passion when they fight for each other and the things they love. Also, Angelina Jolie in the MCU is EVERYTHING. pic.twitter.com/rMJz0U2It2 — Perrinormal Activity (@PNemiroff) October 19, 2021

Por lo general, las opiniones pueden considerarse más que positivas, destacando, además de todo lo mencionado, una trama llena de sentimiento que permite desarrollar con éxito a todos sus personajes.

#Eternals is amazing! Chloé Zhao & company turn in an evocative, emotional, extraordinarily epic superhero film. The ensemble have great chemistry & all get big Movie Moments to showcase their prowess. The naturalism of Ben Davis’ cinematography spotlights characters’ humanity. pic.twitter.com/MjZ2VheJ56 — Courtney Howard (@Lulamaybelle) October 19, 2021

Eternals está protagonizada por Richard Madden como el todopoderoso Ikaris, Gemma Chan como Sersi, amante de la humanidad, Kumail Nanjiani como Kingo, la potencia cósmica, Lauren Ridloff como el superrápido Makkari, Barry Keoghan como el distante y solitario Druig, Brian Tyree Henry como el inventor Phastos, Salma Hayek como la sabia y espiritual líder Ajak, Lia McHugh como la eternamente joven Sprite, Don Lee como el poderoso Gilgamesh y Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena. Completa el reparto Kit Harington, que interpreta a Dane Whitman, héroe marvelita también conocido como Black Knight (el Caballero Negro).