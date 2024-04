Kevin Feige confirma el desconcertante cambio de título de Thunderbolts

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

El 5 de mayo de 2025 es la fecha escogida por Marvel Studios para estrenar en cines Thunderbolts. Sin embargo, la cinta ha sufrido un pequeño pero desconcertante cambio en su título oficial que el propio Kevin Feige se niega a explicar, al menos, hasta que llegue a las salas.

Esto se debe a una modificación aparentemente insustancial de la denomianción de la película, que ahora pasa a denominarse, Thuderbolts*. La inclusión de este llamativo asterisco en el título descolocó a los asistentes de la CinemaCon que se celebró en Las Vegas.

Muchos de ellos esperaban que el CEO de la Casa de las Ideas ofreciese una explicación para tan peculiar cambio. Pero para su sorpresa Feige se ha negado a revelar los motivos. "Sí, os habréis percatado del asterisco en Thunderbolts", comentó.

"Ese es el título oficial de Thunderbolts y no diremos nada más sobre ello hasta que se estrene la película", sentenció el mandamás de Marvel ante las atónitas miradas de los fans. Las palabras de Feige podrían significar que esta singular alteración en el título guarde una estrecha relación con la trama del filme.

Kevin Feige confirms ‘Thunderbolts*’ is the official title



“We won’t tell you any more about that until the film comes out” pic.twitter.com/rHtkSi87dP