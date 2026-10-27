Keanu Reeves protagonizará para Netflix una película inspirada en Jungla de cristal dirigida por Jaume Collet-Serra

Keanu Reeves protagonizará para Netflix una película de acción inspirada en Jungla de cristal - EONE / 20TH CENTURY FOX

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Keanu Reeves regresa al cine de acción. La estrella de la saga John Wick sustituirá a Alan Ritchson, protagonista de Reacher, en Maelstrom, una película dirigida por Jaume Collet-Serra e inspirada en Jungla de cristal, el exitoso filme que Bruce Willis protagonizó en 1988 y que Netflix ha decidido recuperar.

Según Page Six Hollywood, Reeves sustituirá a Ritchson, quien había negociado previamente su incorporación como protagonista de Maelstrom, una película de acción inspirada en La jungla de cristal cuyo guion se escribió originalmente en 1993. El filme lo dirige Collet-Serra, responsable de cintas como Black Adam, Jungle Cruise y el thriller de Netflix Equipaje de mano.

Al parecer, Ori Marmur, el ejecutivo de la plataforma que apostó por sacar adelante Equipaje de mano después de que el proyecto llevara 11 años aparcado, animó a los principales productores de Hollywood a que presentaran a la compañía proyectos que aún no se hubieran llevado a cabo. De esta iniciativa surgió el proyecto de Maelstrom, cuyo guion original Warner Bros. compró hace 33 años y que ahora Netflix ha decidido recuperar.

LA JUNGLA DE CRISTAL EN MEDIO DE UN HURACÁN

El guion original de Maelstrom, que se presentó en el 93 como La jungla de cristal en medio de un huracán, fue escrito por el fallecido Gregory Fitzpatrick y Mark Bianculli (Cómo robar un banco) trabaja en una nueva versión.

"Maelstrom sigue a un agente federal encargado de proteger a la prometida de un traficante de armas que se ha acogido al programa de protección de testigos mientras se prepara para declarar contra él. La historia transcurre a lo largo de una noche, cuando la llegada de un huracán interrumpe las comunicaciones y obliga a ambos a luchar por sobrevivir tanto a los sicarios del traficante como a las inclemencias del temporal", reza la sinopsis oficial.

Dirigida por Collet-Serra, la película está producida por Jeff Robinov, expresidente de Warner Bros. Pictures, donde supervisó grandes franquicias como la trilogía de El caballero oscuro y Resacón en Las Vegas. Además, será el primer proyecto que Robinov desarrolle en virtud de su nuevo acuerdo con Netflix.