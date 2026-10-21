Keanu Reeves protagonizará el remake de un aclamado thriller coreano dirigido por un icono del terror

Keanu Reeves protagonizará remake de un aclamado thriller coreano dirigido por un icono del terror - LIONSGATE

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Keanu Reeves se encuentra en conversaciones para encabezar el elenco de un remake de El gangster, el policía y el diablo, aclamado thriller coreano de 2019. Junto a él, Don Lee alias Ma Dong-seok, el protagonista de la película original, retomará su papel en esta nueva versión, que contará con James Wan, responsable de sagas como Saw o Expediente Warren, como director.

Según informa The Hollywood Reporter, el protagonista de John Wick y Matrix se encuentra en conversaciones para unirse a la película. El proyecto corre a cargo de Paramount Pictures y estará dirigido por Wan, director de Aquaman y secuela, de Fast & Furious 7 y responsable de franquicias como Insidious o Expediente Warren. Wan es además fundador de la icónica productora especializada en terror Atomic Monster, que desde 2024 trabaja conjuntamente con Blumhouse Productions.

El filme coreano El gangster, el policía y el diablo, estrenado en 2019, sigue a un jefe de la mafia, encarnado por Ma Dong-seok, y un oficial de policía que deberán dejar de lado sus diferencias para perseguir a un sanguinario asesino. El actor coreano tiene previsto retomar su papel en esta nueva versión, por lo que todo apunta a que Reeves daría vida al otro protagonista, tomando así el testigo de Kim Mu-yeol.

En cuanto a Reeves, el actor protagonizó recientemente Outcome, comedia dramática capitaneada por Jonah Hill. Por otra parte, la franquicia John Wick parece estar priorizando otros proyectos, como el spin-off de Caine, antes de embarcarse con la quinta película de la saga. Mientras tanto, Reeves tiene pendiente dar vida a un agente de la CIA en la adaptación de Kill Current: A Jon Hendrick's Thriller o volver a doblar al erizo Shadow en Sonic 4: La película.

EL REMAKE LLEVA EN MARCHA DESDE QUE SE ESTRENÓ LA PELÍCULA ORIGINAL

El remake en inglés de El gangster, el policía y el diablo lleva en marcha desde 2019 -mismo año en que la original se estrenó en el Festival de Cannes-, aunque Wan se incorporó al proyecto como director y productor esta primavera.

Le acompañan como productores de la película Michael Clear y Jason Blum -a través de Blumhouse Atomic Monster, resultado de la fusión entre las productoras de Blum y Wan-, el propio Ma Dong-seok, Sylvester Stallone, D. Matt Geller, Chris S. Lee y Lorenzo di Bonaventura.

Eric Pearson ha sido el autor de la más reciente versión del guion, basado en borradores anteriores a cargo de Shay Hatten y Brian Helgeland. Este último ejercerá además como productor ejecutivo del remake junto a Billy Acumen.