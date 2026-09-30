Archivo - Stallone amenaza a sus enemigos en el teaser de la temporada 4 de Tulsa King, que ya tiene fecha en SkyShowtime - SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID 30, (CulturaOcio)

La cuarta temporada de Tulsa King, la serie protagonizada por Sylvester Stallone, aterriza el 22 de octubre en SkyShowtime. Para calentar motores, la plataforma ha lanzado un primer adelanto centrado en Dwight y su lucha por sobrevivir en un entorno lleno de turbios negocios y grandes enemigos.

En el tráiler, de apenas quince segundos de duración, el personaje de Stallone se enfrentará a "un negocio sucio" que "a todos salpica". A través de una rápida sucesión de imágenes, el avance muestra el establecimiento donde tienen lugar los enredos, un coche cayendo al agua y un momento romántico entre dos personajes.

El adelanto de esta nueva entrega, que cuenta con diez capítulos, concluye con la estrella de Rocky y Rambo rompiendo la cuarta pared para asegurar: "No pueden librarse de mí".

"Dwight (Stallone) luchará por legitimar su imperio y proteger a su equipo, mientras políticos corruptos, nuevos y peligrosos enemigos, y una devastadora pérdida personal le asestan golpes desde todos los frentes. Sin embargo, cada logro conlleva verdades aún más difíciles sobre la lealtad, el liderazgo y el precio de la ambición. Cada movimiento arrastra a Dwight hacia los más profundos instintos callejeros que dejó atrás en Nueva York, convirtiéndose en la única amenaza que nadie puede permitirse subestimar y haciendo de Tulsa en un campo de batalla", adelanta la extensa sinopsis de la producción.

Junto a Stallone, Tulsa King está protagonizada por Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, Mike 'Cash Flo' Walden, James Russo, Kevin Pollak, Neal McDonough, Garrett Hedlund y Dana Delany. Además, se suma la incorporación de Gretchen Mol.

Terence Winter es el guionista principal y productor ejecutivo de la ficción que cuenta con la producción ejecutiva del nominado al Oscar Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, Terence Winter, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Thomas Kelly y Keith Cox.