Kathleen Kennedy confirma la nueva trilogía de Star Wars tras abandonar la presidencia de Lucasfilm

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Kathleen Kennedy, que abandona la presidencia de Lucasfilm tras 14 años al frente de Star Wars, ha confirmado que la franquicia galáctica continúa trabajando en la trilogía de Simon Kinberg, guionista y productor del universo X-Men de Fox. La productora ha asegurado que el desarrollo del proyecto ha dejado atrás la fase de ideas preliminares y avanza hacia una definición más concreta del relato tras un reajuste creativo.

"[Kinberg] Está trabajando ahora mismo. Escribió algo que leímos en agosto, y era muy bueno, pero no lo que buscábamos. Prácticamente hemos dado la vuelta a la historia y dedicado muchísimo tiempo a su enfoque, que terminó literalmente hace unas cuatro semanas", revela Kennedy en una entrevista con Deadline. "Y es un enfoque muy detallado, de unas 70 páginas. Se espera que nos entregue algo en marzo", continúa.

En febrero de 2025, Kennedy anunció públicamente por primera vez que Kinberg estaba escribiendo la próxima saga cinematográfica de Star Wars y destacó el ritmo de trabajo. "Vamos absolutamente a toda velocidad y sin parar. Eso ha ido excepcionalmente bien, y él está trabajando en el guion mientras hablamos. Veremos algo probablemente hacia junio", señaló en aquel momento.

No obstante, las nuevas declaraciones de Kennedy llegan en pleno relevo en la cúpula de Lucasfilm y, por ahora, se desconoce de qué manera se reflejará el cambio en la trilogía de Kinberg. La compañía responsable de Star Wars e Indiana Jones se prepara para un modelo de liderazgo compartido en el que Dave Filoni asume la supervisión creativa del estudio como presidente y director creativo, mientras que Lynwen Brennan, responsable del área de negocio, se encargará de la dirección ejecutiva y de operaciones como copresidenta.

Mientras el estudio redefine su dirección, el 22 de mayo llegará a los cines The Mandalorian y Grogu, el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Filoni y Kennedy en la producción, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, a los que según las últimas informaciones los encarnarán Mia Goth y Matt Smith. Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.