Kate Moss desmiente que Johnny Depp la tirase por unas escaleras

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Revés judicial para Amber Heard en su juicio contra Johnny Depp. Kate Moss, expareja del actor, ha testificado a favor del protagonista de 'Piratas del Caribe'. La supermodelo británica ha desmentido que el intérprete le empujase por unas escaleras cuando estuvieron unidos sentimentalmente y ha negado cualquier incidente violento con el artista.

Inicialmente, no estaba previsto que Moss fuese testigo en el juicio de Depp contra Heard por difamación. Sin embargo, Heard mencionó el nombre de la modelo en su declaración en el juicio, en la que hizo referencia al supuesto incidente de violencia doméstica. Se rumoreó que Depp la había empujado por unas escaleras durante su estancia en Jamaica.

El que hiciese referencia a ese presunto incidente ha permitido que la defensa de Depp pudiera llamar a declarar a Moss, para que tuviera la oportunidad tanto el actor como la modelo de dar su versión de la historia. Desde que Heard la nombró, parecía evidente que esto fue un error para la actriz de 'Aquaman', puesto que Depp y Moss mantienen una buena relación actualmente. De hecho, los abogados de Depp celebraron que fuera mencionada en el juicio.

